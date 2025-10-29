Zeno Debast komt zelf plots met meer nieuws over zijn blessure

Zeno Debast raakte onlangs geblesseerd. De Rode Duivel heeft via een Instagram-story bevestigd dat hij enkele weken out zal zijn.

Zeno Debast kampt met een blessure aan zijn linkerknie, zoals te zien is op een foto die hij op Instagram deelde, waarop hij een brace draagt. Hij moest tien minuten voor tijd van het veld tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Sporting en Marseille op woensdag 22 oktober.

“Hey jongens! Zoals jullie al gehoord hebben, zal ik enkele weken out zijn met een knieblessure. Niets ernstigs. Ik kom snel terug, sterker dan ooit”, schreef hij in een Instagram-story.

Zeker niet bij de volgende interlands

Hij zal dus normaal gezien ontbreken bij de volgende interlandbreak. De ploeg van Rudi Garcia trekt op 15 november naar Kazachstan en ontvangt op 18 november Liechtenstein op Sclessin.

Daar komt deze blessure bovenop de al lange lijst van geblesseerde Belgen. Nog vorig weekend vielen Malick Fofana en Kevin De Bruyne uit en zij zullen meerdere maanden ontbreken.

Een knieblessure zoals deze duurt doorgaans 3 à 4 weken. Hij zou dus net na de interlandbreak kunnen terugkeren. Of hij op tijd fit raakt voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge op 26 november, is nog onzeker en hangt af van hoe zijn herstel verloopt. Voor die partij speelt Sporting ook nog een duel in de vierde ronde van de Portugese beker tegen Atlético Clube Marinhense na de interlandbreak.