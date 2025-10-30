Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan wordt door het Brusselse parket voor de correctionele rechtbank gedaagd op verdenking van witwas. De voetballer riskeert een celstraf van maximaal vijf jaar. De zaak kadert in een breder onderzoek naar criminele geldstromen.

Verhoren en huiszoekingen in Antwerpen

Begin dit jaar voerde de politie huiszoekingen uit in de woning van Nainggolan in Antwerpen. Ook zijn voertuig werd in beslag genomen. De speler van KSC Lokeren-Temse verbleef één nacht in de cel en werd officieel in verdenking gesteld voor witwas en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het parket bevestigt dat het dossier klaar is voor vervolging, al is de beslissing van de raadkamer uitgesteld wegens bijkomende onderzoeksverzoeken.

Nainggolan ontkende aanvankelijk elke betrokkenheid bij drugshandel. Later gaf hij toe dat hij meer dan 100.000 euro had geleend van Nasr-Eddine Sekkaki, een man met meer dan dertig veroordelingen. “Ik heb dat geld allemaal netjes terugbetaald”, stelde hij volgens Het Laatste Nieuws. De terugbetalingen gebeurden via overschrijvingen, soms met vermelding investering bouw.

Geldtransacties en verklaringen onder druk

Volgens het onderzoek kreeg Nainggolan tussen september 2023 en maart 2024 meerdere bedragen van Sekkaki, waaronder 30.000 euro in contanten. Advocaten van Nainggolan stelden dat hij enkel vrienden wilde helpen. “Radja heeft een groot hart en helpt graag mensen die het minder goed hebben”, klonk het.

Tijdens latere verhoren gaf Nainggolan toe dat hij geld nodig had door geblokkeerde rekeningen na een echtscheiding. Een deel van zijn vermogen zit vast in vastgoed. Sekkaki werd eerder al in verdenking gesteld voor witwas, drugshandel en bendevorming.

Advocaten botsen over verklaringen

Tijdens een besloten zitting noemde de advocaat van Sekkaki de voetballer een leugenaar. Hij stelde dat Nainggolan geld had geleend, niet uitgeleend. De verdediging vroeg om herverhoren van beide betrokkenen. In een afgeluisterd gesprek tussen Sekkaki en een andere verdachte viel “tien kilo”, wat aanleiding gaf tot verder onderzoek.

Volgens het parket is Sekkaki niet langer verdacht van directe betrokkenheid bij drugstransport. Wel wil men hem vervolgen voor witwas en bendevorming. Nainggolan wacht intussen op verdere stappen. Zijn advocaat Omar Souidi onthoudt zich voorlopig van commentaar.

