De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

KRC Genk gelooft volop in de toekomst. In die hoedanigheid hebben ze nu ook een 16-jarige doelman een kans gegeven. Dominik Klint zal op proef naar Genk komen en dat nieuws is ondertussen helemaal rond.

"Opnieuw is er een jonge keeper van Śląsk Wrocław in het zonnetje gezet! De zestienjarige Dominik Klint nam een ​​week lang deel aan een test bij KRC Genk in België", klinkt het in de Poolse media.

De WKS Academy staat bekend om zijn uitstekende keeperstraining. De keepersafdeling is zo dynamisch dat ze zelfs de bijnaam "Gładochs Smederij" heeft gekregen, naar de coach die de groep leidt.

🇧🇪 16-letni bramkarz Śląska Wrocław, Dominik Klint, został zaproszony na tygodniowe testy w KRC Genk! Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój! 👏



"De keeperstraining bij Śląsk Wrocław trekt al twee jaar de aandacht van Europese clubs. Onze keepers promoveren zowel in de Central Junior League als in de nationale jeugdelftallen", benadrukt Miłosz Gładoch, die ook bij het eerste elftal van WKS werkt.

Nieuwe groeibriljant voor Genk?

"We hebben al spelers van onder andere FC Barcelona en Ajax Amsterdam in Wrocław ontvangen, en onze alumni hebben deelgenomen aan tests bij clubs zoals Borussia Dortmund, TSG 1899 Hoffenheim, AC Parma en FC Porto."

Hubert Charuży sloot zich in de zomer aan bij laatstgenoemde ploeg. Nu is Dominik Klint uitgenodigd voor een proefperiode bij de Belgische club KRC Genk.