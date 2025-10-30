Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Julien Duranville heeft opnieuw gedeeltelijk kunnen aansluiten bij de groepstraining van Borussia Dortmund. De 19-jarige flankaanvaller stond sinds juli aan de kant met een schouderblessure, opgelopen tijdens het WK voor clubs in de Verenigde Staten.

Blessure na val tegen Real Madrid

Duranville liep de blessure op in de kwartfinale tegen Real Madrid. Hij kwam in rond het uur, maar moest het veld verlaten na een ongelukkige val in minuut 81. Kort daarna volgde een operatie. Sindsdien werkte hij individueel aan zijn herstel. De club bevestigde donderdag dat hij nu beperkt mag deelnemen aan de collectieve sessies.

Trainer Niko Kovac gaf aan dat een terugkeer in de wedstrijdselectie nog niet aan de orde is. “Julien zal na de afgelopen maanden aan de kant eerst speelminuten verzamelen bij de U23”, vertelde hij op een persconferentie.

“Daar kan hij zijn conditie op peil brengen, het goede gevoel krijgen en aan alles verder werken. We overhaasten niet”, zegt hij. Duranville mag voorlopig nog geen duels aangaan, omdat contact op de schouder nog risico’s inhoudt.

Voorzichtige opbouw na lange afwezigheid

De blessure betekende opnieuw een onderbreking in de ontwikkeling van het jeugdproduct van RSC Anderlecht. Duranville kampte eerder al met fysieke problemen sinds zijn overstap naar Duitsland. Zijn debuut bij de Rode Duivels dateert van ruim een jaar geleden.

Borussia Dortmund kiest voor een gefaseerde re-integratie. De U23-ploeg zal dienen als tussenstap om ritme op te doen. Duranville ligt nog tot medio 2026 onder contract bij Dortmund.