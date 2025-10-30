Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Tijdens de slotfase van de competitiewedstrijd tegen Angers is flankaanvaller Bilal Nadir van Olympique Marseille onverwacht in elkaar gezakt. De 21-jarige Algerijn werd ter plaatse verzorgd en vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Incident na korte invalbeurt

Nadir kwam in de 76ste minuut in het veld. Tien minuten later zakte hij plotseling in elkaar aan de zijlijn. Spelers van beide ploegen reageerden onmiddellijk en riepen de medische staf erbij. De interventie volgde snel, waarna Nadir per brancard werd afgevoerd. Volgens aanwezigen bewoog hij nog licht met de benen en maakte enkele gebaren richting het publiek.

De ernst van de situatie leidde tot bezorgdheid binnen de club. Olympique Marseille bevestigde dat de speler naar het ziekenhuis werd gebracht voor verder onderzoek. De exacte oorzaak van het incident is nog niet bekendgemaakt.

Reactie van coach Roberto De Zerbi

Trainer Roberto De Zerbi gaf kort na afloop een medische update aan Het Laatste Nieuws. “Hij was bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis vertrok voor bijkomende tests en controles. Maar we maken ons allemaal grote zorgen en hopen dat het niets ernstigs is.” De club wacht de resultaten van de onderzoeken af alvorens verdere communicatie te voeren.

Arthur Vermeeren, ploeggenoot van Nadir, was aanwezig op het veld tijdens het incident. Onze landgenoot speelde de volledige wedstrijd en was zichtbaar aangedaan door de gebeurtenissen. De clubleiding heeft de spelersgroep intussen geïnformeerd en extra medische ondersteuning voorzien.

Voorlopige toestand en vervolg

Bilal Nadir blijft voorlopig onder observatie in het ziekenhuis. Olympique Marseille heeft nog geen verdere details vrijgegeven over zijn toestand. De club benadrukt dat de gezondheid van de speler vooropstaat en dat er pas gecommuniceerd wordt wanneer er duidelijkheid is.

