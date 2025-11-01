Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen

Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen
Foto: © photonews

Axel Witsel heeft voor Girona gekozen om te kunnen blijven spelen en te mikken op het WK 2026, maar de Catalaanse club zit in een moeilijke periode.

Axel Witsel wilde een nieuwe uitdaging. Na het einde van zijn contract bij Atletico Madrid in juli, koos de Rode Duivel ervoor om in Spanje te blijven. Hij sloot zich aan bij Girona om weer speeltijd te krijgen en zijn kansen te bewaren om geselecteerd te worden door Rudi Garcia voor het WK 2026.

De weken verstrijken en niets verloopt zoals gepland. De Belgische middenvelder speelt wel, maar Girona zakt steeds verder weg. Vrijdag verloor de Catalaanse club met 2-1 op het veld van Getafe. Mario Martin en Borja Mayoral scoorden in de tweede helft, voordat Stuani op het allerlaatste moment de eer redde met een strafschop.

Witsel ook bij Rode Duivels niet zeker

Het collectief functioneert niet en Witsel speelt zonder echte steun om zich heen. Zijn ervaring is niet meer voldoende om het gebrek aan vertrouwen van een groep zonder houvast te compenseren.

Met zeven punten uit elf wedstrijden staat Girona onderaan in de Liga. Drie opeenvolgende nederlagen en de twijfel blijft groeien. Nog geen twee seizoenen geleden eindigde Girona derde in de Liga met 81 punten.

Een complexe situatie voor Witsel, Garcia houdt rekening met de prestaties bij de club en de rangschikking van het team. Andere Belgen staan beter geklasseerd met hun clubs...

