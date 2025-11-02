Belg Mika Godts meer dan ooit lichtpunt in donkere tijden, maar Aad de Mos fileert de teloorgang van Ajax

Belg Mika Godts meer dan ooit lichtpunt in donkere tijden, maar Aad de Mos fileert de teloorgang van Ajax

Aan Mika Godts zal het niet liggen. Het 20-jarige Belgische talent doet wat hij kan om Ajax enigszins in het spoor van de leiders te houden.

De achterstand van de Amsterdammers op Feyenoord en PSV bedraagt na elf speeldagen al acht punten. Ajax moet zich momenteel meer zorgen maken om de strijd voor de vierde plaats dan om de eerste twee plaatsen. Ook zaterdagavond werd het opnieuw een teleurstelling: Ajax raakte tegen Heerenveen niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Nochtans had Mika Godts met de rust in zicht de Ajacieden met een fraaie treffer op voorsprong gebracht. Zijn controle met de rug naar doel was prima. Vervolgens draaide Godts ook snel weg van zijn man, om de bal vrij te maken en ruimte te creëren voor het schot. De speler die bij de jeugd de kleuren van Anderlecht en Genk droeg, knalde daarna overhoeks binnen: 1-0.

Aanpak Ajax-tegenstanders spreekt voor zich

Dat was knap gedaan, maar Heerenveen maakte na de pauze nog gelijk. Ajax blijft ter plaatse trappelen. Dat ziet ook Aad de Mos met lede ogen aan. Bij ESPN verklaart de Nederlander dat het voor tegenstanders van Ajax niet zo moeilijk is om een aanpak te bepalen. "Iedereen heeft in de gaten wat de beste manier is om tegen Ajax te spelen. Ook de kleintjes gaan punten pakken."

De Mos denkt niet dat Ajax bij de jaarwisseling nog als titelkandidaat beschouwd zal worden. "Ik vrees het ergste voor Ajax, dat ze de schade niet beperkt kunnen houden tot aan de winterstop. Dan zal er echt iets moeten gebeuren qua aan- en verkoopbeleid. Ajax is de enige club die niet van achteruit kan opbouwen", komt hij tot een opmerkelijke vaststelling. "Het is triest om te zeggen, maar dat zie je gewoon."

De Mos legt de schuld niet bij Heitinga

"Een ander feit is dat een aantal spelers niet capabel genoeg is om voor Ajax te spelen, maar die heb je nu wel", gaat De Mos verder. Ook op het middenveld draait het niet. "Daar lopen ze elkaar in de weg. Oscar Gloukh loopt Kenneth Taylor in de weg." De Mos pleit trainer Heitinga wel vrij. "Met dit materiaal zou het geen enkele trainer lukken om te presteren."

