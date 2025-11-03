Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"
Foto: © photonews

Een journalist vroeg zich af op welke positie Jérémy Doku precies speelde tegen Bournemouth. Het antwoord van Pep Guardiola liet geen ruimte voor twijfel.

"Jérémy Doku speelde in het centrum, niet op de flank?" vroeg een journalist tijdens de persconferentie. Waarop de Spaanse coach droog antwoordde. "Ik ben een tactisch genie, mijn vriend."

Een reactie waarmee de coach van de Rode Duivel zijn tactische plannen handig verborgen hield. De Belgische international speelde in totaal 73 minuten.

Hij werd toen vervangen door Savinho. Op dat moment stond het al 3-1 in het voordeel van de Sky Blues, een stand die daarna niet meer veranderde. Manchester City stelde zo de overwinning veilig in een verraderlijke wedstrijd.

Doku help City aan nodige zege

Bournemouth kent een sterk seizoensbegin. De Engelse ploeg staat na tien speeldagen vierde in het klassement met vijf overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen.

De Citizens staan voorlopig tweede. Ze wonnen zes keer, verloren drie keer en speelden één keer gelijk. Jérémy Doku en zijn ploegmaats hebben zes punten minder dan Arsenal, dat uitstekend aan het seizoen is begonnen. Doku scoorde niet en gaf geen assist in de zege van Manchester City. De doelpuntenmakers voor City waren Erling Haaland (17e en 33e minuut) en Nico O’Reilly (60e).

Manchester City
Bournemouth
Jérémy Doku

