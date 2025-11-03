Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

Yamal weer aan het kanon: zo verliep de generale repetitie van FC Barcelona voor CL-clash met Club Brugge

FC Barcelona werkte zijn laatste test af voor het Champions League-duel met Club Brugge. De Catalanen wonnen met 3-1 van Elche dankzij goals van Yamal, Torres en Rashford. Barça klimt naar plek twee in La Liga en richt nu het vizier op Jan Breydel.

FC Barcelona heeft zijn generale repetitie gehad voor het Champions League-duel tegen Club Brugge. De Catalanen wonnen met 3-1 van Elche.

Na nog geen tien minuten spelen was het Lamine Yamal die zijn ploeg op voorsprong kon zetten. De 18-jarige flankaanvaller verbrak nog maar net zijn relatie met Nicki Nicole, maar kon duidelijk zijn game-face opzetten.

Barcelona heeft weinig problemen met Elche

Twee minuten later was het opnieuw prijs: deze keer Ferran Torres aan het kanon. Kort voor de pauze scoorde Rafa Mir de aansluitingstreffer voor Elche.

Na rust was het Marcus Rashford die de wedstrijd kon beslissen: op het uur maakte hij er 3-1 van, wat later ook de eindstand werd. FC Barcelona stijgt zo naar de tweede plaats in La Liga en telt 25 punten.

Dat zijn er vijf minder dan Real Madrid, en zo blijft de kloof toch relatief groot. In ieder geval moet de focus nu even naar de Champions League, want Barça komt woensdagavond naar het Jan Breydelstadion voor de clash met Club Brugge.

