📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

De Rode Duivels en de Belgian Red Flames hebben een nieuw truitje, dat door Adidas werd voorgesteld. Het nieuwe tenue kleurt opnieuw duidelijk roder dan een aantal vorige modellen in blauw, geel of zwart.

"De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en adidas presenteren vandaag het nieuwe thuistenue voor de Belgische nationale elftallen", aldus de Belgische voetbalbond op haar webstek.

"In het tenue zien we een terugkeer van de Belgische driekleur. Kenmerkend voor het tenue is de subtiele grafische print, opgemaakt uit een repeterend patroon van een drietand en vlammen."

"Het dient als subtiele verwijzing naar de bijnamen Rode Duivels en Red Flames. Op het shirt is ook een speels eerbetoon aan Manneken Pis te zien, met hoektanden, duivelse staart, drietand in de hand en vlammen als haar."

De Rode Duivels zullen het nieuwe tenue zowel dragen in de volgende uitwedstrijd tegen Kazachstan op zaterdag 15 november als thuis tegen Liechtenstein op dinsdag 18 november.

Nadien wordt het tenue ook het officiële thuistenue van de Red Flames en de overige Belgische nationale elftallen.