Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)
Foto: © photonews
Club Brugge verbaasde vanavond FC Barcelona in het eigen Jan Breydelstadion. Maar er werden nog een hele resem wedstrijden afgewerkt in de Champions League. Een overzicht.
Het werd een wervelende wedstrijd in het Jan Breydelstadion tussen Club Brugge en FC Barcelona. Barça zal het bezoek aan België niet snel vergeten.
Maar er was meer lekkers te zien op de Europese velden. En uiteraard kwamen ook enkele landgenoten in actie.
Belgen in actie
Romeo Lavia had niet de leukste avond. Chelsea FC kwam niet verder dan 2-2 bij FK Qarabag. Onze landgenoot viel al héél snel geblesseerd uit.
Manchester City had dan weer geen problemen met Borussia Dortmund. Jérémy Doky tekende voor de assist bij het openingsdoelpunt.
Gemiste strafschop
Arthur Vermeeren zat op de bank bij Olympique Marseille. Onze landgenoot zag hoe Charles De Ketelaere een strafschop miste.
|05/11/2025 18:45
|Pafos FC - Villarreal
|1-0
|05/11/2025 18:45
|FK Qarabag - Chelsea
|2-2
|05/11/2025 21:00
|Club Brugge - Barcelona
|3-3
|05/11/2025 21:00
|Manchester City - Borussia Dortmund
|4-1
|05/11/2025 21:00
|Marseille - Atalanta
|0-1
|05/11/2025 21:00
|SL Benfica - Bayer Leverkusen
|0-1
|05/11/2025 21:00
|Inter Milaan - Kairat Almaty
|2-1
|05/11/2025 21:00
|Newcastle United - Athletic de Bilbao
|2-0
|05/11/2025 21:00
|Ajax - Galatasaray
|0-3
