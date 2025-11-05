Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge verbaasde vanavond FC Barcelona in het eigen Jan Breydelstadion. Maar er werden nog een hele resem wedstrijden afgewerkt in de Champions League. Een overzicht.

Het werd een wervelende wedstrijd in het Jan Breydelstadion tussen Club Brugge en FC Barcelona. Barça zal het bezoek aan België niet snel vergeten.

Maar er was meer lekkers te zien op de Europese velden. En uiteraard kwamen ook enkele landgenoten in actie.

Belgen in actie

Romeo Lavia had niet de leukste avond. Chelsea FC kwam niet verder dan 2-2 bij FK Qarabag. Onze landgenoot viel al héél snel geblesseerd uit.

Manchester City had dan weer geen problemen met Borussia Dortmund. Jérémy Doky tekende voor de assist bij het openingsdoelpunt.

Gemiste strafschop

Arthur Vermeeren zat op de bank bij Olympique Marseille. Onze landgenoot zag hoe Charles De Ketelaere een strafschop miste.

05/11/2025 18:45Pafos FC - Villarreal1-0
05/11/2025 18:45FK Qarabag - Chelsea2-2
05/11/2025 21:00Club Brugge - Barcelona3-3
05/11/2025 21:00Manchester City - Borussia Dortmund4-1
05/11/2025 21:00Marseille - Atalanta0-1
05/11/2025 21:00SL Benfica - Bayer Leverkusen0-1
05/11/2025 21:00Inter Milaan - Kairat Almaty2-1
05/11/2025 21:00Newcastle United - Athletic de Bilbao2-0
05/11/2025 21:00Ajax - Galatasaray0-3

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
4
Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd" Reactie

Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

23:36
Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

23:20
🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

22:57
🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

22:46
🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

23:30
Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

21:40
6
Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

22:30
Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

22:00
1
📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

21:20
🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

20:20
5
Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

21:00
1
OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

20:40
'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

19:20
Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

20:00
Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

19:40
Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

19:00
1
Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

18:40
Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

18:20
1
Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

18:00
Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

17:20
13
Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

17:40
Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

17:30
📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

17:00
3
Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

16:00
DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

16:30
Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30
6
Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

15:15
Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20
De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

15:00
2
Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

14:00
KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

14:40
Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

13:30
17
De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

13:10
1
RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

12:40
4
Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

13:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Nelvafrel Nelvafrel over Club Brugge - Barcelona: 3-3 My-T Vekkie My-T Vekkie over Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12 Ybkersca Ybkersca over Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld 1872 1872 over Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn" Jasperd Jasperd over Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos" Swakke25 Swakke25 over Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden' CringeMedia CringeMedia over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" CringeMedia CringeMedia over CL-resultaten: Bayern zet waanzinnige reeks voort, Liverpool klopt Real ondanks geweldige Courtois Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved