Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

Romeo Lavia leek eindelijk vertrokken bij Chelsea FC. Meer zelfs: de Londense topclub had zelfs een heus plan uitgedokterd om hem fit te houden. Al is dat niét gelukt...

Romeo Lavia beleefde nog niet veel plezier aan zijn transfer naar Chelsea FC. Onze landgenoot lag de voorbije seizoenen vooral in de lappenmand.

Al was hij de voorbije weken opnieuw fit. Meer zelfs: Enzo Maresca had zelfs een heus plan om onze landgenoot op niveau te krijgen én fit te houden.

Basisplaats, maar dan...

Maar dat plan zal niet uitgevoerd worden. Lavia startte vanavond in de basis bij The Blues op het veld van FK Qarabag.

Na amper vier minuten voetballen moest Lavia geblesseerd naar de kant. De ernst van de blessure kennen we uiteraard nog niet, maar een goed teken is het niet voor de éénvoudig Rode Duivel.

Abonnement op lappenmand

Voor de volledigheid: Lavia speelt sinds 2023 op Stamford Brigde. Het is ondertussen de negende keer (!) dat hij met een blessure aan de kant zal staan.

Voor de volledigheid: Chelsea slaagde er niet in om te winnen Azerbeidzjan. Het werd 2-2 op het veld van Qarabag.