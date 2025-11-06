Reactie Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
| 1 reacties
Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft woensdagavond een historische avond beleefd in de Champions League. In een zinderend duel hield blauw-zwart grootmacht FC Barcelona op een 3-3-gelijkspel. Coach Nicky Hayen sprak na afloop met trots over de prestatie van zijn ploeg.

“De jongens hebben het plan perfect uitgevoerd", klonk het met een brede glimlach. “Ik ben enorm trots. We hebben vandaag precies gespeeld zoals we wilden. De linies bleven kort, er was altijd dubbele dekking op de flanken en we hebben ontzettend veel gelopen. Aanvallend hebben we de ruimtes uitstekend benut. Het plan is van begin tot eind gevolgd.”

Volgens Hayen heeft Club Brugge opnieuw geschiedenis geschreven. “Ik denk dat we weer een nieuwe bladzijde hebben toegevoegd aan ons boek met historische Europese momenten", zei de coach. “Het publiek was fantastisch en het scenario zat ook een beetje in ons hoofd. We wilden onze fans hoop geven en meteen scherp beginnen. Dat is perfect gelukt met het vroege doelpunt van Tresoldi.”

De trainer wilde niet te veel individuele lof uitdelen, maar prees wel enkele spelers. “Joaquin Seys heeft het uitstekend gedaan tegen Lamine Yamal", klonk het. “En onze vleugels, Tzolis en Forbs, hebben geweldig werk geleverd. Forbs werd zelfs uitgeroepen tot Man van de Match – en terecht.”

Goal van Vermant had niet afgekeurd moeten worden

Ook invaller Romeo Vermant maakte indruk. De jonge aanvaller leek Club Brugge zelfs naar een 4-3-zege te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR. “Een spijtige beslissing", vond Hayen. “Romeo glijdt voor de keeper, en Szczesny tackelt eerder hem dan omgekeerd. Dat was voor mij een fiftyfifty-fase, het had zeker niet móeten afgekeurd worden.”

Toch overheerste trots bij Hayen. “We hebben laten zien dat we op dit niveau kunnen meedoen", besloot hij. “De jongens hebben alles gegeven, en het publiek heeft een magische avond beleefd. Zo’n wedstrijden maken de geschiedenis van deze club.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona
Nicky Hayen

Meer nieuws

Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

07:21
10
Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
9
Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd" Reactie

Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

23:36
Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

23:20
1
🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

22:57
🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

22:46
"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

08:00
"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk

07:40
Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

07:00
1
ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit

06:30
1
Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

23:00
🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

23:30
Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

21:40
9
Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

22:30
Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

22:00
1
📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

21:20
Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

21:00
2
🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

20:20
5
Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30
6
Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20
Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

17:20
13
Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

18:00
Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

11:40
9
OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

20:40
Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

11:20
1
'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

19:20
Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

20:00
LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

10:15
Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

17:40
Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

19:40
De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

13:10
1
Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

19:00
1
Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

18:40
Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

18:20
1
Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

17:30
Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

05/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

DKMA DKMA over Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Birger J. Birger J. over Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over Birger J. Birger J. over Club Brugge - Barcelona: 3-3 Birger J. Birger J. over ONTHULD: Club Brugge moést Meunier voor spotprijs naar PSG laten vertrekken en... trok er de nodige lessen uit Gids Gids over 'KRC Genk kan heel mooie som opstrijken voor winterse transfer' Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens RememberLierse RememberLierse over Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld Bruno BDB Bruno BDB over "Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland Bruno BDB Bruno BDB over Vincent Kompany toont zijn klasse na 16e (!) opeenvolgende zege: "Hopen dat hij snel herstelt..." DKMA DKMA over Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved