Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties"

Club Brugge heeft woensdagavond een historische avond beleefd in de Champions League. In een zinderend duel hield blauw-zwart grootmacht FC Barcelona op een 3-3-gelijkspel. Coach Nicky Hayen sprak na afloop met trots over de prestatie van zijn ploeg.

“De jongens hebben het plan perfect uitgevoerd", klonk het met een brede glimlach. “Ik ben enorm trots. We hebben vandaag precies gespeeld zoals we wilden. De linies bleven kort, er was altijd dubbele dekking op de flanken en we hebben ontzettend veel gelopen. Aanvallend hebben we de ruimtes uitstekend benut. Het plan is van begin tot eind gevolgd.”

Volgens Hayen heeft Club Brugge opnieuw geschiedenis geschreven. “Ik denk dat we weer een nieuwe bladzijde hebben toegevoegd aan ons boek met historische Europese momenten", zei de coach. “Het publiek was fantastisch en het scenario zat ook een beetje in ons hoofd. We wilden onze fans hoop geven en meteen scherp beginnen. Dat is perfect gelukt met het vroege doelpunt van Tresoldi.”

De trainer wilde niet te veel individuele lof uitdelen, maar prees wel enkele spelers. “Joaquin Seys heeft het uitstekend gedaan tegen Lamine Yamal", klonk het. “En onze vleugels, Tzolis en Forbs, hebben geweldig werk geleverd. Forbs werd zelfs uitgeroepen tot Man van de Match – en terecht.”

Goal van Vermant had niet afgekeurd moeten worden

Ook invaller Romeo Vermant maakte indruk. De jonge aanvaller leek Club Brugge zelfs naar een 4-3-zege te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR. “Een spijtige beslissing", vond Hayen. “Romeo glijdt voor de keeper, en Szczesny tackelt eerder hem dan omgekeerd. Dat was voor mij een fiftyfifty-fase, het had zeker niet móeten afgekeurd worden.”





Toch overheerste trots bij Hayen. “We hebben laten zien dat we op dit niveau kunnen meedoen", besloot hij. “De jongens hebben alles gegeven, en het publiek heeft een magische avond beleefd. Zo’n wedstrijden maken de geschiedenis van deze club.”