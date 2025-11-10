Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

Het is officieel: Atalanta, de club van Charles De Ketelaere, neemt afscheid van trainer Ivan Jurić. De Italiaanse ploeg maakte het nieuws maandag bekend.

De situatie van Atalanta is niet bepaald rooskleurig in deze competitiestart. De ploeg won slechts vier wedstrijden dit seizoen: twee in de competitie en twee in de Champions League. En dat op een totaal van 15 duels.

Atalanta staat 13e in de Serie A, een positie die ver onder de verwachtingen ligt. De balans in de competitie: twee zeges, zeven (!) gelijke spelen en twee nederlagen.

De nederlaag van zondag tegen Sassuolo was er duidelijk één te veel. Ivan Jurić, die afgelopen juni was aangesteld, is uit zijn functie gezet.

De boodschap van Atalanta

"Atalanta BC maakt bekend dat Ivan Jurić is ontslagen als hoofdtrainer van het eerste elftal, net als zijn dichtste medewerkers Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić en Michele Orecchio. Atalanta BC bedankt Ivan Jurić en zijn staf voor hun inzet en wenst hen het beste voor de toekomst", klinkt het in het clubbericht.

Zijn mogelijke opvolger zou Raffaele Palladino zijn, als we de geruchten in Italië en transferspecialist Fabrizio Romano mogen geloven. De 41-jarige Italiaan zit momenteel zonder club en stond voor het laatst aan het roer bij Fiorentina, tot eind mei vorig seizoen.