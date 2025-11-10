'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

Vincent Kompany en Bayern München liepen dit weekend tegen hun eerste puntenverlies aan. De Rekordmeister raakte niet voorbij Union Berlin en speelde 2-2 gelijk. Bayern blijft wel uitstekend op dreef en heeft grootse transferplannen voor de toekomst.

Kompany is uitstekend aan het seizoen begonnen met Bayern, dat zes punten voorsprong heeft op RB Leipzig in de Bundesliga. Ook in de Champions League loopt het gesmeerd, met 12 op 12 en een voorlopige eerste plek in de League Phase.

De kern van Bayern puilt uit van de kwaliteit, maar toch weerhoudt dat de Duitsers er niet van om de transfermarkt af te speuren op zoek naar versterkingen. En dat brengt Bayern volgens Fichajes naar La Liga, waar het grote interesse toont voor een speler van FC Barcelona.

Bayern München wil Dani Olmo

Volgens het bovengenoemde medium is Bayern geïnteresseerd in Dani Olmo. De 27-jarige Spaanse middenvelder ligt nog tot midden 2030 onder contract bij Barça en moet volgens Transfermarkt 60 miljoen euro kosten. Bayern zou dat bedrag echter willen overtreffen en wel eens 75 miljoen euro kunnen gaan bieden.

Olmo kent de Bundesliga goed. Hij was er al eens aan de slag bij RB Leipzig, waar hij 29 goals en 34 assists in 148 wedstrijden liet optekenen. In 2024 verkaste hij dan naar Barcelona, dat door financiële beperkingen aanvankelijk problemen kende om de speler te registreren.

Dit seizoen schippert Olmo tussen de basis en de bank in Camp Nou. Hij kwam in totaal 13 keer in actie in alle competities, waarin hij goed was voor 1 goal en 2 assists. Barça zou naar verluidt zeker niet weigerachtig staan tegenover een transfer, omdat ze de centen in Catalonië nog altijd goed kunnen gebruiken.