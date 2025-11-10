'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Kompany en Bayern München liepen dit weekend tegen hun eerste puntenverlies aan. De Rekordmeister raakte niet voorbij Union Berlin en speelde 2-2 gelijk. Bayern blijft wel uitstekend op dreef en heeft grootse transferplannen voor de toekomst.

Kompany is uitstekend aan het seizoen begonnen met Bayern, dat zes punten voorsprong heeft op RB Leipzig in de Bundesliga. Ook in de Champions League loopt het gesmeerd, met 12 op 12 en een voorlopige eerste plek in de League Phase.

De kern van Bayern puilt uit van de kwaliteit, maar toch weerhoudt dat de Duitsers er niet van om de transfermarkt af te speuren op zoek naar versterkingen. En dat brengt Bayern volgens Fichajes naar La Liga, waar het grote interesse toont voor een speler van FC Barcelona.

Bayern München wil Dani Olmo

Volgens het bovengenoemde medium is Bayern geïnteresseerd in Dani Olmo. De 27-jarige Spaanse middenvelder ligt nog tot midden 2030 onder contract bij Barça en moet volgens Transfermarkt 60 miljoen euro kosten. Bayern zou dat bedrag echter willen overtreffen en wel eens 75 miljoen euro kunnen gaan bieden.

Olmo kent de Bundesliga goed. Hij was er al eens aan de slag bij RB Leipzig, waar hij 29 goals en 34 assists in 148 wedstrijden liet optekenen. In 2024 verkaste hij dan naar Barcelona, dat door financiële beperkingen aanvankelijk problemen kende om de speler te registreren.

Dit seizoen schippert Olmo tussen de basis en de bank in Camp Nou. Hij kwam in totaal 13 keer in actie in alle competities, waarin hij goed was voor 1 goal en 2 assists. Barça zou naar verluidt zeker niet weigerachtig staan tegenover een transfer, omdat ze de centen in Catalonië nog altijd goed kunnen gebruiken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Barcelona
Daniel Olmo

Meer nieuws

Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

19:40
1
🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

19:20
1
"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen Reactie

"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen

18:30
Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

18:40
Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

18:20
Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

18:10
1
Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

18:00
Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

17:40
📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

17:20
Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

17:00
Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

16:45
1
Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

14:40
13
Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

16:30
6
Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

16:00
Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Reactie

Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

15:00
1
Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

15:30
Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

14:20
6
KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

14:50
Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

14:00
1
KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

13:45
Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

13:30
Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

13:00
10
Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

12:00
1
Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

12:40
3
Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

12:20
Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

11:40
3
Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

11:20
6
Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

11:00
6
Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

Talent komt altijd bovendrijven, Arthur Vermeeren bewijst dat: "Hij ligt boven het gemiddelde"

10:30
Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

Vrancken motiveerde STVV met 'vernederend' artikel: "Voetbal is meer dan data"

10:00
'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

'Politie STVV grijpt snel in en voorkomt rellen met Standard-supporters'

09:45
1
🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

🎥 Dit heeft Thorsten Fink te zeggen na puntendeling Genk in Gent

09:20
Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

Waarom Marc Coucke blij is met de gang van zaken na verkoop aandelen Vandenhaute, al blijven die bij Mauvavie

09:30
Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

Colin Coosemans - net als alle fans - helemaal verrast: "Wist zelfs niet dat het bestond"

09:00
2
Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

08:40
15
Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

08:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 10
Werder Bremen Werder Bremen 2-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Union Berlin Union Berlin 2-2 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-1 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-0 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

Porthos Porthos over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Nelvafrel Nelvafrel over Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen... Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper Dirk1897 Dirk1897 over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Borak Borak over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" TIGERMANIA TIGERMANIA over Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen mantoch mantoch over Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren" mantoch mantoch over Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..." Nelvafrel Nelvafrel over Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved