KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

KV Kortrijk deed dit weekend een goede zaak in de Challenger Pro League. Het won zelf met 2-0 van Patro Eisden Maasmechelen en zag Beveren twee punten morsen op bezoek bij Lommel: 2-2. En zo wordt de strijd nog wat spannender in de CPL.

KV Kortrijk won van Patro Eisden Maasmechelen met 2-0 en is door het puntenverlies van Beveren wat dichter gekomen in de stand.

Coach Michiel Jonckheere niet tevreden over het spelniveau

De Kerels staan nu op vier punten van de leider, maar ze hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan de Waaslanders. Beerschot blijft op vier punten volgen van Kortrijk.

"Maar ik ben niet tevreden over het voetbal dat we brachten”, was trainer Michiel Jonckheere eerlijk in gesprek met Het Nieuwsblad.

Vrijdag oefenwedstrijd voor KV Kortrijk tegen Charleroi

“Een heel seizoen op topniveau spelen is niet mogelijk en het is normaal dat sommige spelers nu even een dipje hebben. Ons spelniveau moet na de interlandbreak wel richting het niveau van het begin van het seizoen.”

"Anders gaan we een keertje tegen de lamp lopen. Het is goed om met een zege de break in te gaan en tot nu to loopt het telkens goed af, maar dat zal ook niet blijven duren." Vrijdag speelt Kortrijk een oefenwedstrijd tegen Charleroi om zich verder voor te bereiden op de komende wedstrijden.