Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

Wanneer denkt Christian Benteke een einde te maken aan zijn carrière? Deze vraag werd gesteld aan de Belgische spits van D.C. United. En hij is voorlopig nog niet van plan te stoppen, zoveel is duidelijk.

Op 34-jarige leeftijd wil hij voorlopig blijven spelen: "Ik zou mezelf graag nog een paar jaar geven. Waarschijnlijk geen vijf of zes jaar, maar toch nog een paar jaar."

Christian Benteke wil eerlijk zijn met zichzelf

"Ik wil vooral eerlijk zijn met mezelf", benadrukte hij voor de microfoon van Sudinfo. "Als ik begin achter te lopen, zal ik moeten denken aan stoppen. Ik ga seizoen per seizoen verder."

Hij lijkt meer het voorbeeld van Axel Witsel te volgen dan dat van Eden Hazard: "Ik hou van voetbal en ik heb altijd voor mijn carrière gevochten. Dat Axel nog steeds aan de top staat op 36-jarige leeftijd, verbaast me helemaal niet. Ik ken hem goed. Zodra ik hem zijn debuut bij Standard zag maken, wist ik dat deze jongen een lange carrière zou hebben, dankzij zijn professionaliteit."

Het voorbeeld van Axel Witsel

"En dat Eden heeft besloten eerder te stoppen is ook geen verrassing. Vanaf het begin wist ik dat het niet zijn bedoeling was om een lange carrière te maken. Eden is oprecht geweest met zichzelf toen hij het juiste moment vond om te stoppen."

"Axel en ik zullen het dezelfde manier doen als het zover is. Het is dus belangrijk om te proberen je potentieel optimaal te benutten. Want daarna, zodra je stopt, gaan de schijnwerpers uit en is het de beurt aan de volgende. Desalniettemin is Eden Hazard heel gelukkig. Hij geniet en heeft meer tijd met zijn familie", besluit hij.

