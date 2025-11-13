🎥 Dit zie je ook niet elke dag: voormalig Spaans bondsvoorzitter bekogelt met eieren door... zijn nonkel

Tijdens de presentatie van zijn boek Matar a Rubiales in Madrid is voormalig voetbalbondsvoorzitter Luis Rubiales donderdagavond het mikpunt geworden van een opmerkelijk incident. Een man uit het publiek gooide meerdere eieren naar hem, waarvan er twee doel troffen.

De beelden tonen hoe Rubiales geschrokken op het podium reageerde toen de eieren door de lucht vlogen. Hij wilde verhaal gaan halen, maar werd tegengehouden door beveiligers. De dader werd snel overmeesterd en afgevoerd.

Volgens Spaanse media ging het niet om zomaar iemand: de aanvaller zou de nonkel van Rubiales zijn, de jongere broer van zijn vader die toevallig óók Luis Rubiales heet. De ex-bondsvoorzitter herkende hem meteen. “Hij was altijd een onruststoker. Hij is gestoord. Ik dacht zelfs dat hij gewapend was", verklaarde Rubiales.

Rubiales stelde zijn boek voor over de beruchte kus

De actie liep ook materiële schade op: een scherm ter waarde van 20.000 euro werd vernield door de eieren. De politie bevestigde later dat de dader werd opgepakt en verhoord.

Na het incident kon de presentatie, zij het met enige vertraging, worden hervat. Rubiales bleef zichtbaar aangeslagen maar zette zijn verhaal verder.

In zijn boek Matar a Rubiales doet hij zijn versie van de feiten rond de beruchte kus aan voetbalster Jenni Hermoso, na de gewonnen WK-finale van 2023. Rubiales kreeg daarvoor begin dit jaar een boete van 10.800 euro opgelegd door de rechter.