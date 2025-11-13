'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

Wout Faes gaat door een moeilijke periode bij Leicester. De Belgische verdediger krijgt kritiek van zijn eigen supporters.

Bij de Rode Duivels begon Wout Faes het tijdperk van Rudi Garcia als basisspeler, in het verlengde van de periode onder Domenico Tedesco, onder wie hij bijna alles speelde. Maar sinds dit seizoen wordt hij niet meer geselecteerd.

Zijn situatie bij zijn club is dan ook behoorlijk lastig. Leicester degradeerde naar de Championship en ook daar verloor Faes zijn plaats. Begin dit seizoen wachtte de ex-Anderlecht-verdediger op een transfer die nooit kwam. Na de zomermercato veroverde hij zijn plek even terug, maar sinds drie wedstrijden zit hij opnieuw op de bank.

Zondebok van de supporters

Gazet van Antwerpen sprak met Jordan Blackwell, een journalist die Leicester van dichtbij volgt voor Leicester Mercury, om meer duidelijkheid te krijgen over Faes' situatie. En het plaatje oogt allerminst positief.

"Hij ging in de fout tegen West Bromwich, waardoor er een tegengoal viel, maar hij was niet zo slecht aan het spelen dat hij het verdiende om naar de bank te verhuizen. Alleen zijn er niet veel supporters die hem nog in de ploeg willen."

Wordt het dan een vertrek deze winter?

Zijn imago zit op een dieptepunt. Er heerst een algemeen gevoel van verspilling. "Een goeie Wout Faes is wellicht de beste verdediger van Leicester. Maar hij wordt door fans geassocieerd met twee degradaties in drie seizoenen."

De situatie frustreert iedereen. "Terecht of niet, maar onder fans leeft het gevoel dat Faes zichzelf te goed vindt voor de Championship. Hij wordt een beetje arrogant bevonden. Mogelijk is de oorzaak dat hij soms zijn concentratie verliest. Er zijn fans die denken dat hij de Championship te makkelijk vindt en daardoor de focus verliest. Terwijl dat eigenlijk altijd zijn werkpunt was. Nog steeds."

