Club Brugge, Genk, Antwerp en Union kennen hem al: deze scheidsrechter fluit cruciale match van Rode Duivels

De Rode Duivels bereiden zich voor op hun WK-kwalificatieduel tegen Kazachstan. Intussen maakte de UEFA bekend wie de wedstrijd moet leiden: een scheidsrechter die Belgische teams maar al te goed kennen.

Zaterdagnamiddag (15u00) spelen de Rode Duivels een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan, in Astana. Bij een overwinning is België zeker van deelname aan het WK in Noord-Amerika.

Ondertussen heeft de UEFA ook bekendgemaakt welke scheidsrechter de wedstrijd in goede banen moet leiden. Het gaat om de Litouwer Donatas Rumsas. Hij kan rekenen op de steun van enkele landgenoten.

KRC Genk, Club Brugge, Union en Antwerp kennen hem

Aleksandr Radiuš en Dovydas Sužiedėlis zijn de assistent-scheidsrechters van dienst. Robertas Valikonis is de vierde official en Donatas Šimenas neemt de rol van VAR-assistent op zich. De Nederlander Jeroen Manschot is de videoref.

Hoofdref Donatas Rumsas floot nog maar één keer eerder een match van de Rode Duivels: in 2021 tegen Wit-Rusland (8-0 zege België). Belgische clubs kent hij al iets beter dan de nationale ploeg.

Hij was de ref tijdens de 4-0 nederlaag van Club Brugge op Bayern München. Ook floot hij de 1-5 zege van Racing Genk op bezoek bij Lech Poznan. Union heeft mindere herinneringen aan hem: Rumsas leidde de 0-2 nederlaag tegen Ajax in goede banen, een wedstrijd van februari dit jaar. In 2020 was hij hoofdref bij LASK Linz - Antwerp (0-2). Genk had in 2021 ook mindere herinneringen aan hem, bij de 3-0 nederlaag tegen West Ham.