Ex-speler Beerschot en Patro Eisden legt uit hoe hij het zwarte gat heeft vermeden

Acht jaar lang verdedigde Tom Pietermaat de kleuren van Beerschot. Na een passage bij Patro Eisden Maasmechelen stopte hij afgelopen zomer met profvoetbal. Hij vond een heel andere uitdaging, maar wil nog iets betekenen voor jonge voetballers.

Tussen 2014 en 2022 was Tom Pietermaat één van de vaandeldragers bij Beerschot. Hij bracht Beerschot terug naar eerste klasse en kende hele mooie tijd op het Kiel. In 2022 ging hij een nieuw avontuur aan bij Patro Eisden Maasmechelen.

Het zwarte gat vermeden

Sinds deze zomer is hij voetbalprof af. Op 33-jarige leeftijd koos hij voor een uitdaging als glazenwasser en dus ver buiten het voetbal. Op die manier heeft hij het zwarte gat wel kunnen vermijden.

"Voetballers hebben zeeën van tijd om zich in 101 dingen te verdiepen. Zo kan je heel veel zaken uitproberen, om te achterhalen of het iets voor jou is. Ik heb veel slechte voorbeelden gezien van jongens die overleefden op de adrenaline van wedstrijden."

Jonge profvoetballers ondersteunen

"Zodra die kick wegvalt, en je haalt geen voldoening uit een job of een andere passie, dan kom je in een héél donker gat terecht", aldus Tom Pietermaat daarover zeer nuchter in Gazet van Antwerpen.

Toch blijft hij voorlopig in het amateurvoetbal actief. Eens hij definitief stopt met voetballen, wil hij nog altijd in het voetbal actief blijven. “Ik wil jonge profvoetballers ondersteunen op fysiek en mentaal vlak, zodat ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn."