Vincent Kompany, opgelet: 'FC Barcelona wil absolute sterkhouder wegkapen bij Bayern München'

FC Barcelona moet straks op zoek naar een nieuwe topspits. Nu duidelijk is dat Lionel Messi niet zal terugkeren en Robert Lewandowski deze zomer uit contract loopt, richten de Catalanen hun blik op een grote naam.

Joan Laporta liet onlangs weten dat Lionel Messi niet zal terugkeren naar FC Barcelona. Hij noemde een deal, zelfs voor de korte termijn, onrealistisch. Maar Barça zal sowieso wel op zoek moeten gaan naar een nieuwe aanvaller.

Grote transfer gebeuren uiteraard iedere zomer, maar deze keer is het echt nodig. Het contract van spits Robert Lewandowski loopt eind juni af en zal naar verwachting niet verlengd worden.

Speelt Vincent Kompany zijn doelpuntenmachine kwijt?

Volgens het toonaangevende medium The Guardian heeft Barcelona Harry Kane bovenaan het lijstje gezet om de Poolse doelpuntenmaker op te volgen. De 32-jarige spits van Bayern München heeft in Duitsland nog een contract tot juni 2027.

Barça zou bereid zijn een clausule te betalen in het contract van Kane, waardoor hij voor 57 miljoen pond (64,5 miljoen euro) kan vertrekken. Afgelopen maand liet de Engelsman nog verstaan dat hij ook wel openstaat voor een verlengd verblijf bij Bayern.

Het blijft nu afwachten of een club als Barcelona hem kan overtuigen. Kane scoorde sinds zijn komst naar Der Rekordmeister al 108 doelpunten in 113 wedstrijden, wat verbluffende cijfers zijn.