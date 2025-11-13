Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

FC Barcelona-fans durfden even te dromen toen Lionel Messi plots opdook in Camp Nou. Zijn boodschap op sociale media wakkerde meteen hoop aan op meer dan alleen een nostalgisch bezoekje.

Onlangs begonnen de fans van FC Barcelona opnieuw te dromen. Lionel Messi bracht stiekem een bezoekje aan het Camp Nou, waar hij vele mooie herinneringen maakte.

Hij deelde dit op sociale media met een niet mis te verstane boodschap. "Hopelijk kan ik op een dag terugkeren, en niet alleen om afscheid te nemen als speler, zoals ik dat nooit heb kunnen doen…"

Meteen dachten Barça-fans aan een eventuele terugkeer, al is het op uitleenbasis. Maar Barcelona-voorzitter Joan Laporta kwam al snel met een reality-check. Bij Radio Catalunya liet hij zich uit over het onderwerp.

Laporta tempert meteen alle verwachtingen

"Destijds is het niet gelopen zoals we gewenst hadden", zegt hij volgens HLN bij de Spaanse radiozender. "Als we voor Messi een eerbetoon kunnen organiseren om een en ander recht te zetten, zou dat een goeie zaak zijn."

Op een terugkeer moeten de supporters niet hopen. "Maar met alle respect voor Messi, deze club en de socio’s, denk ik dat speculeren over een eventuele terugkeer onrealistisch is. Daarentegen willen we hem wel het mooiste eerbetoon ooit geven, voor 105.000 toeschouwers, in zijn Nou Camp."