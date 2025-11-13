Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona-fans durfden even te dromen toen Lionel Messi plots opdook in Camp Nou. Zijn boodschap op sociale media wakkerde meteen hoop aan op meer dan alleen een nostalgisch bezoekje.

Onlangs begonnen de fans van FC Barcelona opnieuw te dromen. Lionel Messi bracht stiekem een bezoekje aan het Camp Nou, waar hij vele mooie herinneringen maakte.

Hij deelde dit op sociale media met een niet mis te verstane boodschap. "Hopelijk kan ik op een dag terugkeren, en niet alleen om afscheid te nemen als speler, zoals ik dat nooit heb kunnen doen…"

Meteen dachten Barça-fans aan een eventuele terugkeer, al is het op uitleenbasis. Maar Barcelona-voorzitter Joan Laporta kwam al snel met een reality-check. Bij Radio Catalunya liet hij zich uit over het onderwerp.

Laporta tempert meteen alle verwachtingen

"Destijds is het niet gelopen zoals we gewenst hadden", zegt hij volgens HLN bij de Spaanse radiozender. "Als we voor Messi een eerbetoon kunnen organiseren om een en ander recht te zetten, zou dat een goeie zaak zijn."

Op een terugkeer moeten de supporters niet hopen. "Maar met alle respect voor Messi, deze club en de socio’s, denk ik dat speculeren over een eventuele terugkeer onrealistisch is. Daarentegen willen we hem wel het mooiste eerbetoon ooit geven, voor 105.000 toeschouwers, in zijn Nou Camp."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Argentinië
Lionel Messi

Meer nieuws

Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

08:40
'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

08:20
1
Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

08:00
1
Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

07:40
De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

07:20
Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

07:00
Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

06:30
Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan Analyse

Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan

06:00
"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT De derde helft

"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT

23:00
1
'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

22:00
📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

22:30
Speler Lokeren (ex-Beerschot) in tegenaanval na uitspraken over verslaving: "Schandalig"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) in tegenaanval na uitspraken over verslaving: "Schandalig"

22:15
Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij

Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij

21:40
Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"

Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"

21:20
1
Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

21:00
De hereniging, 10 jaar later: Rode Duivels tegenover een voormalig Standard-belofte en Belgisch voetbaltalent

De hereniging, 10 jaar later: Rode Duivels tegenover een voormalig Standard-belofte en Belgisch voetbaltalent

20:40
Nieuwe kans? 'Gent moet concurrentie aangaan met Nederlandse topclubs voor jeugdproduct Barcelona en Chelsea'

Nieuwe kans? 'Gent moet concurrentie aangaan met Nederlandse topclubs voor jeugdproduct Barcelona en Chelsea'

19:00
Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

20:20
🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

20:00
"KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk" Opinie

"KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk"

19:30
2
Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet"

Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet"

19:40
6
Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval

Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval

19:20
1
Deze Rode Duivels kunnen profiteren van de vele afzeggingen

Deze Rode Duivels kunnen profiteren van de vele afzeggingen

18:40
Stevige oproep naar clubs en gokkantoren: "Existentiële crisis door gokken, is dat dan teveel gevraagd?"

Stevige oproep naar clubs en gokkantoren: "Existentiële crisis door gokken, is dat dan teveel gevraagd?"

18:20
Prachtige primeur voor Union SG en zo is het 1-1 (of 1-3) met Anderlecht

Prachtige primeur voor Union SG en zo is het 1-1 (of 1-3) met Anderlecht

18:00
Philippe Albert is zeer duidelijk in titeldebat tussen Union, Club Brugge en Anderlecht

Philippe Albert is zeer duidelijk in titeldebat tussen Union, Club Brugge en Anderlecht

17:40
🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace

🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace

17:20
3
Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

16:45
Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"

Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"

17:00
1
"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

16:30
4
Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

16:00
1
"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

15:45
2
Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

15:30
11
Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

15:00
7
Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

14:40
10
Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 12
Elche CF Elche CF 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Girona FC Girona FC 1-0 Alaves Alaves
Sevilla Sevilla 1-0 Osasuna Osasuna
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Levante Levante
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Villarreal Villarreal
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Real Oviedo Real Oviedo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid Real Madrid
Valencia CF Valencia CF 1-1 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1- Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

rudi maerevoet rudi maerevoet over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes Olympia86 Olympia86 over "Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven" FCBalto FCBalto over Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge' tisookeenmening tisookeenmening over Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League Pé_1 Pé_1 over Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar" André Coenen André Coenen over Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat Joris impe Joris impe over Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars" Joris impe Joris impe over "Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT André Coenen André Coenen over Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved