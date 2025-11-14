Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"

Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"
Foto: © photonews
Yves Vanderhaeghe heeft zijn eerste week achter de rug als trainer van Francs Borains. Na een teleurstellende start in de Challenger Pro League moet hij de Henegouwers nieuw leven inblazen, en zijn eerste indruk is veelbelovend.

Yves Vanderhaeghe is sinds deze week de nieuwe trainer van Francs Borains. De club staat op de 14e plaats in de Challenger Pro League, wat onder de verwachtingen van het bestuur ligt. Vanderhaeghe moet het nu komen oplossen.

Francs Borains won ondertussen al een eerste oefenmatch onder zijn nieuwe coach van Dender. Het werd 1-2. "Ik ging vooral observeren, maar heb toch al een beetje gecoacht", zegt de nieuwe T1 bij Gazet van Antwerpen.

"We moeten er meer een collectief van maken. Ik zag dat ook al op de beelden", gaat hij verder. Hij heeft wel een idee van hoe zijn nieuwe ploeg speelt. "Ik heb 1B altijd intensief bekeken. In januari haalde ik als Kortrijk-coach nog Karim Dermane weg bij Lommel."

Vanderhaeghe heeft problemen met DAZN

Vanderhaeghe ging nog eens aandachtig naar wedstrijden kijken van Francs Borains, maar had het moeilijk. "De voorbije maanden ben ik natuurlijk geambeteerd door DAZN. Ik zat bij Telenet, hè. Na wat wachten schafte ik toch een abonnement aan bij DAZN, maar het is rotvervelend dat je op die app niet kunt zappen van de ene match naar de andere."

"Soit, toen ik gebeld werd door Francs Borains, heb ik meteen hun laatste drie matchen herbekeken en alle samenvattingen. Ik zag mogelijkheden", besluit hij. Nu blijft het afwachten hoe ze het in de competitie zullen doen.

