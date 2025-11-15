Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

De Rode Duivels nemen het zaterdagnamiddag op in en tegen Kazachstan. Daar moet de kwalificatie voor het WK definitief en mathematisch worden afgedwongen. En dus is het ook uitkijken naar wat onder meer Jérémy Doku gaat laten zien.

Over de wedstrijd in Kazachstan is Johan Boskamp eigenlijk best formeel: "Kunnen ze zich kwalificeren? Moeten, ja! Punten pakken, inpakken en weer wegwezen. Veel meer verwacht ik niet van die wedstrijd", aldus de Nederlander - die het ook onder meer had over Cristiano Ronaldo.

Doku zet stappen in zijn ontwikkeling

En daartoe rekent hij in Het Belang van Limburg ook op onder meer Jérémy Doku, die de voorbije maanden opnieuw stappen heeft gezet in zijn ontwikkeling.

Zowel bij Manchester City als bij de Rode Duivels maakt hij stilaan indruk. Met zijn dribbels, maar ook met zijn visie op het spel. Hij begint ook steeds beter te renderen als ploegspeler, ondanks eerdere kritiek van fans.

Johan Boskamp in de wolken met niveau van Doku tegen Liverpool

"Hoe die Doku tegen Liverpool speelde was echt werelds. Zo goed heb ik hem nog nooit gezien op dat niveau. Ook omdat hij minder tegen zijn flank plakte en meer mocht zwerven. Dat deed ie echt met grote klasse."





"Nu maar hopen dat hij zaterdag niet tegenover een Kazachse beenhouwer komt te staan en dat ie heelhuids terug in België geraakt", aldus Boskamp heel eerlijk.