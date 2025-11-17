Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

De Rode Duivels spelen dinsdag om 20u45 in een volledig uitverkocht Stade Maurice Dufrasne tegen Liechtenstein. Het stadion in Luik, beter bekend als Sclessin, zit tot de nok gevuld voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd.

Ook deze interland past perfect in het rijtje van de succesvolle ‘Ronde van België’. Eerder dit jaar waren de duels in Gent, Genk en Anderlecht volledig uitverkocht, wat de formule een stevige boost geeft.

Sportief kon België zich afgelopen zaterdag nog niet verzekeren van deelname aan het WK 2026. Op bezoek in Kazachstan bleven de Duivels steken op een 1-1-gelijkspel, ondanks een lange periode met een man meer.

Het kan bijna niet mislopen

Tegen Liechtenstein krijgt de ploeg van Rudi Garcia echter meteen een nieuwe kans. Een overwinning in Luik volstaat om het WK-ticket binnen te halen, zonder afhankelijk te zijn van andere resultaten.

Het doelsaldo biedt bovendien extra zekerheid, want bij een gelijke eindstand in de groep zijn de Belgen voorlopig in het voordeel. Dat maakt de opdracht nog iets minder zenuwslopend.





Zelfs een nederlaag hoeft niet fataal te zijn, al hangt dan alles af van het duel tussen Wales en Noord-Macedonië. Zolang daar geen winnaar valt, gaat België alsnog naar zijn zevende groot toernooi op rij.