Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

Foto: © photonews

De Rode Duivels spelen dinsdag om 20u45 in een volledig uitverkocht Stade Maurice Dufrasne tegen Liechtenstein. Het stadion in Luik, beter bekend als Sclessin, zit tot de nok gevuld voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd.

Ook deze interland past perfect in het rijtje van de succesvolle ‘Ronde van België’. Eerder dit jaar waren de duels in Gent, Genk en Anderlecht volledig uitverkocht, wat de formule een stevige boost geeft.

Sportief kon België zich afgelopen zaterdag nog niet verzekeren van deelname aan het WK 2026. Op bezoek in Kazachstan bleven de Duivels steken op een 1-1-gelijkspel, ondanks een lange periode met een man meer.

Het kan bijna niet mislopen

Tegen Liechtenstein krijgt de ploeg van Rudi Garcia echter meteen een nieuwe kans. Een overwinning in Luik volstaat om het WK-ticket binnen te halen, zonder afhankelijk te zijn van andere resultaten.

Het doelsaldo biedt bovendien extra zekerheid, want bij een gelijke eindstand in de groep zijn de Belgen voorlopig in het voordeel. Dat maakt de opdracht nog iets minder zenuwslopend.

Zelfs een nederlaag hoeft niet fataal te zijn, al hangt dan alles af van het duel tussen Wales en Noord-Macedonië. Zolang daar geen winnaar valt, gaat België alsnog naar zijn zevende groot toernooi op rij.

Volg België - Liechtenstein live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (18/11).

WK Kwalificatie (Europa)
België
Liechtenstein

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 20:45 Slovakije Slovakije
Malta Malta 20:45 Polen Polen
Montenegro Montenegro 20:45 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 20:45 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 20:45 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 18/11 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 18/11 Griekenland Griekenland
Wales Wales 18/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 18/11 Denemarken Denemarken
België België 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 18/11 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 18/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 18/11 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 18/11 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 18/11 Zwitserland Zwitserland

