Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels
Rayane Bounida staat onder toenemende druk vanuit Marokko. Het 19-jarige talent van Ajax doorliep tot nu toe alle Belgische jeugdteams, maar de Marokkaanse bond trekt steeds harder aan zijn mouw.

Bounida zelf heeft nog geen voorkeur uitgesproken, en ook insiders durven niet te voorspellen voor welk land hij uiteindelijk kiest. Het bezorgt ook KBVB-CEO Vincent Mannaert de nodige kopzorgen, want hij moet een manier vinden om hem bij België te houden.

Verwijzing op Instagram-account verwijderd

De situatie van Bounida past in een bredere trend: de afgelopen jaren hebben verschillende spelers met dubbele nationaliteit gekozen voor een ander land dan het land waar ze hun jeugd doorliepen. 

Tot voor kort stond in Bounida’s Instagram-bio nog een verwijzing naar de Belgische jeugdteams, een verwijzing die inmiddels is verwijderd. Dat wordt gezien als een subtiel maar duidelijk signaal dat hij zijn opties openhoudt.

In Marokko houden ze echter hun wensen al voor werkelijkheid. Er wordt gewag gemaakt dat hij binnenkort voor hen zal kiezen, maar daar is absoluut nog geen beslissing over gevallen. Momenteel is het wachten op de definitieve doorbraak bij Ajax. De trainerswissel bij de Amsterdammers kan daar heel belangrijk in worden. 

Marokkaans voetbal zit in de lift

Marokko heeft de afgelopen jaren actief binationale talenten gescout, en Bounida past perfect in dat plaatje. Het Marokkaanse voetbal zit ook in de lift. Het bewijs daarvan is de wereldtitel met de U20. 

Ondanks zijn potentieel heeft Bounida bij Ajax tot nu toe nog geen doelpunt of assist op zijn naam staan. Toch blijft hij een van de meest belovende jongeren, waardoor zijn definitieve keuze voor een nationaal team van groot belang is voor zijn carrière.

