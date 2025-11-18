Manchester United weigerde ruildeal met Rode Duivel: is het geloof weg dat het goed komt?

Manchester United heeft afgelopen zomer de kans afgeslagen om Romeo Lavia aan te trekken in een ruildeal met Chelsea. Volgens meerdere bronnen bood Chelsea de 21-jarige Belg aan als onderdeel van de transfer die uiteindelijk Alejandro Garnacho naar Stamford Bridge bracht.

Bij United was er al langer nood aan versterking op het middenveld, maar de clubleiding twijfelde sterk over Lavia. Hoewel hij wordt gezien als een van de grootste talenten op zijn positie, was zijn blessureverleden voor de Mancunians een te groot risico. Volgens ESPN gaf dat uiteindelijk de doorslag om het voorstel te weigeren.

Chelsea haalde Lavia in 2023 voor ongeveer 58 miljoen euro weg bij Southampton, nadat het Liverpool in de onderhandelingen had afgetroefd. Toch kwam zijn carrière op Stamford Bridge nauwelijks van de grond door een reeks zware blessures. Sinds zijn komst speelde hij amper 29 wedstrijden, miste hij maar liefst 88 duels en voltooide hij nog geen enkele keer 90 minuten.

Het blessureverleden van Lavia schrikte Manchester United af

De Blues wilden de middenvelder gebruiken om de totale transfersom voor Garnacho te verlagen, maar Manchester United ging daar dus niet op in. Uiteindelijk betaalde Chelsea ongeveer 40 miljoen euro om de Argentijnse winger definitief vast te leggen.

Ironisch genoeg werd vorige week bekend dat Lavia opnieuw geblesseerd is met een quadricepsprobleem. Hij moest na amper vier minuten worden gewisseld in de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag, waar Chelsea 2-2 gelijk speelde.

Ondanks zijn blessureleed blijft Lavia hoog aangeschreven. In fitte periodes maakte hij indruk, maar hij hoort nu in een lijstje met spelers zoals Christopher Nkunku en Nicolas Jackson, die Chelsea eveneens probeerde door te schuiven naar Manchester United tijdens de zomermercato.