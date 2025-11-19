Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026
Foto: © photonews

Auteur van een dubbelslag, Charles De Ketelaere zou logischerwijs meer speeltijd moeten krijgen op het WK 2026 dan in 2022. De speler van Atalanta hoopt deze keer invloed te kunnen uitoefenen op het toernooi, maar wil nog niet te ver vooruitkijken.

België heeft het niet subtiel gespeeld en heeft zich ruim laten gelden tegen Liechtenstein dinsdagavond. Een overwinning die de Rode Duivels officieel kwalificeert voor het WK 2026. Met een dubbele treffer en een beslissende kopbal voor Brandon Mechele verscheen Charles De Ketelaere vanzelfsprekend met een grote glimlach voor onze microfoon.

"Het was een mooie avond. Ik had goede gevoelens bij het scoren van twee doelpunten, het gaf me veel plezier en enthousiasme voor wat komen gaat. We waren ervan overtuigd dat we zouden winnen, maar we wilden een goede wedstrijd spelen en niet alleen winnen."

Charles De Ketelaere hoopt deze keer op een belangrijke rol op het WK

Na het teleurstellende gelijkspel in Kazachstan moesten de Duivels thuis reageren om de kwalificatie waardig te vieren. Ze hebben de verwachtingen waargemaakt. "Ik denk niet dat we wilden reageren op de kritieken. Het was vooral dat we na de campagne een goed gevoel wilden hebben. Het samen doen met het publiek dat we vanavond hadden, was geweldig."

Sinds 2020 onderdeel van de Rode Duivels, maakt de speler van Atalanta zich op voor zijn tweede finale van een WK. Maar terwijl hij in Qatar slechts vijftien minuten tegen Marokko speelde, hoopt Charles De Ketelaere deze keer een belangrijkere rol te krijgen, waardoor hij echt invloed kan hebben in het toernooi.

"Het wordt een eer om België te vertegenwoordigen op het WK. We zullen ons best doen. Ik hoop eerst dat we onze groep doorkomen, want het was een teleurstelling dat niet te doen in Qatar. Daarna zien we wel", eindigde hij met een glimlach.

Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Atalanta
België
Charles De Ketelaere

