Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"
AFC Ajax verkeert in een sportieve storm. Geen coach, geen technisch directeur en... geen richting. Louis van Gaal doet een héél pijnlijk boekje open.

AFC Ajax stopte enkele dagen geleden de samenwerking met John Heitinga. Ook Alex Kroes verbond zijn lot aan dat van de coach.

Enige kanttekening: Kroes blijft aan het werk tot Ajax een nieuwe technisch directeur heeft gevonden. Van enige richting is in Amsterdam dus momenteel geen sprake. 

Louis van Gaal adviseert (niet)

Ook Louis van Gaal ziet het allemaal met lede ogen aan. De excentrieke Nederlander is sinds 2023 aan de slag als adviseur in Amsterdam. Al vindt hij zelf dat hij te weinig inspraak krijgt. 

"Ajax kan over twee of drie jaar opnieuw op het niveau van weleer staan", verrast van Gaal bij NOS. "Op voorwaarde dat de club de richting volgt die ik voorstel."

AFC Ajax kan over twee of drie jaar opnieuw op het niveau van weleer staan. Op voorwaarde dat de club de richting volgt die ik voorstel

Louis van Gaal

"Maar dat gebeurt niet", is van Gaal héél duidelijk. "Een adviseur geeft advies, hé. Ik wil én moet helpen. Ik doe het voor mijn club. Maar anderen doen ermee wat ze willen. Er wordt niet naar me geluisterd."

