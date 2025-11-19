Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

De WK-kwalificatie is binnen. Tegen Liechtenstein kwam die nooit in het gedrang en uiteindelijk werd met 7-0 gewonnen. Een opgemerkte gast in het stadion was Kevin De Bruyne, die achteraf ook de kwalificatie mee ging vieren op het veld.

Onze nationale ploeg miste tegen Kazachstan en Liechtenstein heel wat sterkhouders. Denk maar aan Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne bijvoorbeeld. Die laatste was wel aanwezig in Luik dinsdagavond.

Hoe zit het met de blessure van Kevin De Bruyne?

De aanvallende middenvelder is buiten strijd met een hamstringblessure aan zijn rechterbeen. Hij werd onlangs geopereerd en begon aan zijn revalidatie, maar hij was dus wel op Sclessin.

Rest de vraag: zien we hem fit verschijnen op het WK in de VS, Canada en Mexico volgende zomer? Hij liep op Sclessin nog steeds rond op krukken. "En daar kan jij niet vrolijk van worden", bond Maarten Breckx bij VTM de kat de bel aan richting Marc Degryse. "We zijn bijna december, toch ..."

Kevin De Bruyne nog maar net geopereerd

Degryse gaf meteen meer duiding bij de zaak: "De Bruyne is nog maar net geopereerd. Een hamstringblessure is niet evident. Het is zeker ook zaak niet te snel te willen terugkomen."





"Zorg gewoon dat alles goed en helemaal geneest en dat er tijd is om conditionele opbouw te doen zodat hij klaar raakt op het WK. Hij heeft al veel zware blessures achter de rug, maar als hij tegen april fit is, is het goed."