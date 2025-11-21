Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

De Rode Duivels wonnen met 7-0 van Liechtenstein. Op die manier hebben ze zich in stijl voor het WK weten te plaatsen. Reden tot groot feest dus? Niet echt, want er was na de kwalificatie toch nog wel wat te doen over de bondscoach en diens gedrag.

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Zo weigerde hij onder meer het interview met Gilles De Bilde van VTM en liet hij zich interviewen door iemand van Het Laatste Nieuws.

Hoe moet het nu verder met Rudi Garcia bij de Rode Duivels?

"Redelijk kregelig op zijn persconferenties. Hij wilde het niet meer hebben over Kazachstan de voorbije dagen", opende Maarten Breckx bij VTM tijdens de live-uitzending. En de analisten hadden daar toen al wat over te zeggen.

Een paar dagen later kwam Toby Alderweireld er in De Tafel van Tine als tafelspringer nog eens op terug. "Ik wilde iets luchtigs meebrengen, maar in plaats van een groot feest werd het toch nog een beetje iets met een bittere nasmaak."

Bittere nasmaak bij de kwalificatie van de Rode Duivels

"Het was een perfect moment om het hoofdstuk af te sluiten en verder te gaan. Hij krijgt de pers op die manier tegen hem en de groep en zo krijg je een rare dynamiek. Dat is nooit goed om richting een WK te trekken."

Luc Nilis pikte meteen in: "Het is in de periode van Georges Leekens nog eens gebeurd. Meestal loopt het niet goed af met de coach als er spanningen zijn."

