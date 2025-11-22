Meteen opsteker voor Vanderhaeghe, leider Beveren morst met de punten

Meteen opsteker voor Vanderhaeghe, leider Beveren morst met de punten

Francs Borains heeft de smaak van de overwinning teruggevonden tegen RFC Liège. Een ideaal begin voor Yves Vanderhaeghe. Beveren van zijn kant verloor dure punten tegen KAS Eupen.

Beveren - KAS Eupen 1-1

Leider Beveren wilde op zijn elan doorgaan en dus zeker geen punten laten liggen tegen KAS Eupen. Het kwam in de eerste helft op voorsprong via Slegers en dus leek er geen vuiltje aan de lucht.

Na de koffie kwamen de bezoekers via Delaurier - Chaubet echter wel nog op gelijke hoogte en zo verliest Beveren opnieuw twee dure punten. Kortrijk en Beerschot kunnen dit weekend dichterbij komen.

Francs Borains - Club Luik 2-0

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van Francs Borains gaf de herfst nog gouden kleuren aan de omgeving van het Stade Robert Urbain en zat Igor De Camargo er nog op de bank. Een interlandpauze later moesten vrijwilligers maar liefst zes centimeter sneeuw ruimen, zodat Yves Vanderhaeghe zijn eerste wedstrijd in de Borinage kon coachen.

Aan de andere kant wilde RFC Luik zijn ritme van oktober terugvinden: de Sang et Marine hadden drie opeenvolgende wedstrijden niet gewonnen in de D1B. In de eerste helft namen de Luikenaren wel het spel in handen.

Tweede doelpunt van het seizoen voor Massimo Bruno

Francs Borains kwam op voorsprong tegen het einde van de eerste helft door een afgeweken schot van Massimo Bruno. Met de rug tegen de muur zetten de bezoekers alles op alles in de tweede helft. De solidariteit en werkethiek die Yves Vanderhaeghe benadrukte, had effect.

De thuisploeg hield goed stand en slaagde er zelfs in de voorsprong te verdubbelen in de slotfase van de wedstrijd via Lucas Lima, die was ingevallen. Een overwinning dat het team kleur geeft om het tijdperk Yves Vanderhaeghe te beginnen.

Aan de andere kant bevestigt RFC Luik zijn terugval en zou het ingehaald kunnen worden door Lommel op de vierde plaats. Geen goed voorteken voor de aankomende wedstrijden tegen Beerschot en Kortrijk.

Corrigeer

2e klasse
2e klasse
Luik FC
Eupen

2e klasse

 Speeldag 14
Francs Borains Francs Borains 2-0 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 1-1 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KAA Gent KAA Gent 20:00 Jong Genk Jong Genk
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Seraing Seraing
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/11 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 23/11 RWDM Brussels RWDM Brussels

