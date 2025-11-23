Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht
Foto: © photonews
Sportief directeur Olivier Renard gaf een uitgebreide toelichting over de situatie rond Cedric Hatenboer en sprak ook over zijn eigen toekomst bij RSC Anderlecht. Hij benadrukte dat zowel de club als de speler inspanningen moeten leveren om vooruitgang te boeken.

Dossier Hatenboer en kansen voor jongeren

Renard maakte duidelijk dat niet alle spelers dezelfde houding aannemen. “Özcan is zeker geen rotte appel. Hij stelt vaak zelf voor om ritme op te doen bij de RSCA Futures”, klonk het bij Het Laatste Nieuws. Daarmee gaf hij aan dat sommige spelers actief zoeken naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Bij Hatenboer ligt dat anders. “In het dossier Hatenboer moeten alle partijen een inspanning doen. Wij moeten een manier vinden om zijn vertrouwen weer op te krikken, maar Cedric moet ook een klik maken.” Renard wees erop dat de overgang van de Nederlandse tweede klasse naar de Belgische hoogste afdeling een groot verschil betekent.

Hij gaf aan dat binnenkort bekeken zal worden wat de beste oplossing is. “We zullen in januari zien wat de beste oplossing is.” Daarbij benadrukte hij dat Anderlecht kansen biedt aan jonge spelers wanneer zij er klaar voor zijn. Als voorbeeld haalde hij Nathan De Cat aan.

Renard verwees naar een cruciaal moment in Europa. “Toen De Cat bij de fatale Europese uitschakeling in Häcken een penalty veroorzaakte, was het makkelijker geweest om weer voor die ervaren jongens te kiezen.” Toch koos de club ervoor om de jonge speler te blijven steunen, wat volgens Renard de filosofie van Anderlecht onderstreept.

Eigen toekomst bij Anderlecht

Lees ook... Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank BoeckxNaast de spelersdossiers sprak Renard ook over zijn eigen positie binnen de club. “Ik kwam naar Anderlecht om sportief iets neer te zetten en mezelf te amuseren. Als ik me niet meer amuseer, stop ik”, is hij heel erg duidelijk. Daarmee gaf hij aan dat plezier en motivatie voor hem essentieel zijn om zijn rol te blijven vervullen.

Hij benadrukte dat hij respect heeft voor de supporters en dat hij nooit zal proberen hen te misleiden. “Zo zal ik ook nooit mouwvegen bij de fans. Ik heb het grootste respect voor de supporters en we volgen het traject dat is uitgestippeld door de directie”, besloot hij.

