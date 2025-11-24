📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

Pep Guardiola heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitbarsting na het verloren duel met Newcastle United. De manager van Manchester City viel na de wedstrijd zowel verbaal als fysiek een cameraman aan op het veld.

Op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Bayer Leverkusen gaf Guardiola toe dat hij zich schaamt. “Ik vind het vervelend om terug te zien. Ik heb sorry gezegd tegen de cameraman, maar ik ben wie ik ben. Ook ik maak fouten", zei de Spanjaard.

Het voorval lijkt de focus van Guardiola echter niet te hebben veranderd. Tijdens de persconferentie ging het vooral over het voetbal en de belangrijke wedstrijd tegen Bayer Leverkusen.

100ste keer Champions League voor Guardiola

Voor Guardiola wordt dat duel een speciale mijlpaal: hij coacht dinsdag voor de honderdste keer een team in de Champions League. “Ik realiseer me dat ik oud word", grinnikte hij, “maar elke wedstrijd is een moment om jezelf te meten met de beste teams van Europa.”

De Spaanse coach benadrukte dat deelname aan de Champions League belangrijk is voor Manchester City, zowel qua prestige als financieel. “Het is een enorme competitie en heel speciaal voor de spelers. Het laat zien dat we elk seizoen weer presteren", vertelde hij.

Over de nederlaag tegen Newcastle wilde Guardiola niet te lang blijven hangen. “We moeten door", aldus de manager kort maar krachtig, verwijzend naar de komende uitdagingen in de competitie.