Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Beerschot pakte zondag drie belangrijke punten tegen Olympic Charleroi. Coach Mo Messoudi uitte na afloop scherpe kritiek op de arbitrage.

Beerschot won zondag met 1-2 van Olympic Charleroi. Vula (18') en Vargas (61') zorgden voor de doelpunten, terwijl Ndedi tien minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer scoorde.

Coach Mo Messoudi was niet zo gelukkig met de arbitrage. "Eigenlijk moest deze wedstrijd al in de eerste helft beslist zijn, maar daar heeft iemand toch anders over beslist", zei hij volgens Het Nieuwsblad, doelend op scheidsrechter Letellier.

Messoudi uit frustratie over arbitrage

"We werden onterecht afgevlagd bij een doelpunt van Vula en in de fase met Claes zag ik een overduidelijke strafschop, al werd die niet gefloten - terwijl bij andere ploegen de penalty’s precies in de aanbieding zijn", ging hij verder.

Maar de drie punten zijn binnen en dat is wat telt. Volgende week staat er een héél belangrijke wedstrijd op het programma tegen Club Luik. Als de Ratten dan winnen, is het verschil tussen de top drie en de rest van het klassement al enorm.

Vooruitkijken naar de clash met Luik

"Het was belangrijk om te winnen want zo hebben we hen op een kloofje kunnen zetten. We hebben nog een wedstrijd minder gespeeld, dus ik hoop dat we tegen hen de drie punten in eigen huis kunnen houden", besluit Messoudi.

