Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

RWDM blijft worstelen in de Challenger Pro League. Na een nieuwe nederlaag en al vijf matchen zonder zege klinkt de frustratie groot: de jonge ploeg speelt niet slecht, maar het gebrek aan efficiëntie breekt hen keer op keer zuur op.

RWDM kan dit seizoen maar weinig indruk maken in de Challenger Pro League. De Brusselaars verloren afgelopen weekend met 1-0 van Patro Eisden Maasmechelen. Het is al de vijfde wedstrijd op rij zonder zege.

"Ik had liever wat slechter gesjot, maar wel drie punten gepakt", zegt trainer Frédéric Frans bij Gazet van Antwerpen. "Maar met een jonge groep moet je ook naar de performance kijken, en ik denk dat ze die wel geleverd hebben."

"Maar ja, die efficiëntie, hè...", gaat hij verder. En dat is inderdaad een probleem, in de laatste vier wedstrijden kon RWDM slechts één doelpunt maken. Er zal toch dringend iets moeten veranderen.

RWDM morst met de kansen

"Ik denk dat onze wedstrijd oké was als jonge ploeg, we zijn goed omgegaan met het fysieke spel. Maar je moet gewoon scoren, simpel. Daar waren heel goede kansen voor, waardoor we de match naar ons hadden kunnen draaien."

"We hebben heel wat gecreëerd en hadden de controle over de wedstrijd. Uiteraard hadden we moeilijke momenten, wat normaal is gezien de omstandigheden. Maar dan krijg je het verhaal van het seizoen, waarbij je het deksel op de neus krijgt", besluit Frans.

De Brusselaars staan momenteel negende in het klassement, met 15 punten na 13 speeldagen. Met 1 op 12 blijft er van de ploeg die afgelopen seizoen zo dicht bij de promotie was maar weinig over.