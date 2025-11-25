De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

Twee maanden na de overname door KINPOUDOU Holdings kijkt Beerschot terug op een positief begin. De nieuwe eigenaars prijzen de clubcultuur én benadrukken dat er volop gewerkt wordt aan een stabiele, duurzame toekomst.

Beerschot werd op 24 september officieel overgenomen door KINPOUDOU Holdings, Inc. De Japanse groep heeft nu al twee maanden lang 100% van de aandelen van de club in handen en dus tijd genoeg gehad om te evalueren.

Op dinsdag deelde de club een bericht van de eigenaars mee, die enorm te spreken zijn over de gang van zaken. "Onze eerste indruk was overweldigend positief", klinkt het meteen op de clubwebsite.

De integrale boodschap van KINPOUDOU Holdings, Inc:

"De passie van onze supporters, de eerlijkheid en warmte van de mensen rond de club, de toewijding van onze staf en het potentieel binnen onze sportieve werking en jeugdopleiding bevestigen dat Beerschot een club is met een sterk hart en een trotse identiteit. Het is een privilege om deel uit te maken van dit verhaal."

"Tegelijkertijd hebben deze eerste maanden ook duidelijk gemaakt dat er werkpunten zijn die onze aandacht vereisen. We moeten de operationele structuren van de club versterken en blijven investeren in belangrijke onderdelen van onze sportieve en commerciële werking. We willen deze aspecten geleidelijk en op een duurzame, langetermijnmanier verbeteren om een stabiele en ambitieuze toekomst op te bouwen."

"Sinds de overname hebben we ons vooral geconcentreerd op het leggen van fundamenten. We hebben de organisatie doorgelicht, de noden op het vlak van infrastructuur bekeken en zijn begonnen met het uittekenen van een duurzaam sportief en financieel plan. Dit is een periode van luisteren, begrijpen en voorbereiden. We blijven alles nauw evalueren en zullen de nodige veranderingen doorvoeren om met vertrouwen vooruit te gaan."

"Als we vooruitkijken, is onze ambitie voor de komende jaren duidelijk: Een stabiele, professionele en gemoderniseerde clubstructuur uitbouwen.

Zowel het eerste elftal als de doorstroming vanuit de academie versterken.

De ervaring voor supporters verbeteren en de band met de gemeenschap versterken.

Verstandig en duurzaam investeren, met focus op langetermijngroei in plaats van snelle oplossingen."

"We willen dat Beerschot een club is die met trots strijdt, talent ontwikkelt, jonge mensen inspireert en zijn fans met waardigheid vertegenwoordigt – op en naast het veld. Niets van dit alles is mogelijk zonder jullie steun. We willen elke supporter, partner en vrijwilliger bedanken voor de warmte die jullie ons hebben getoond en voor het vertrouwen dat jullie blijven geven aan deze club."