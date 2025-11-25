De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement
Foto: © photonews
Word fan van K Beerschot VA! 926

Twee maanden na de overname door KINPOUDOU Holdings kijkt Beerschot terug op een positief begin. De nieuwe eigenaars prijzen de clubcultuur én benadrukken dat er volop gewerkt wordt aan een stabiele, duurzame toekomst.

Beerschot werd op 24 september officieel overgenomen door KINPOUDOU Holdings, Inc. De Japanse groep heeft nu al twee maanden lang 100% van de aandelen van de club in handen en dus tijd genoeg gehad om te evalueren. 

Op dinsdag deelde de club een bericht van de eigenaars mee, die enorm te spreken zijn over de gang van zaken. "Onze eerste indruk was overweldigend positief", klinkt het meteen op de clubwebsite.

De integrale boodschap van KINPOUDOU Holdings, Inc: 

"De passie van onze supporters, de eerlijkheid en warmte van de mensen rond de club, de toewijding van onze staf en het potentieel binnen onze sportieve werking en jeugdopleiding bevestigen dat Beerschot een club is met een sterk hart en een trotse identiteit. Het is een privilege om deel uit te maken van dit verhaal."

"Tegelijkertijd hebben deze eerste maanden ook duidelijk gemaakt dat er werkpunten zijn die onze aandacht vereisen. We moeten de operationele structuren van de club versterken en blijven investeren in belangrijke onderdelen van onze sportieve en commerciële werking. We willen deze aspecten geleidelijk en op een duurzame, langetermijnmanier verbeteren om een stabiele en ambitieuze toekomst op te bouwen."

"Sinds de overname hebben we ons vooral geconcentreerd op het leggen van fundamenten. We hebben de organisatie doorgelicht, de noden op het vlak van infrastructuur bekeken en zijn begonnen met het uittekenen van een duurzaam sportief en financieel plan. Dit is een periode van luisteren, begrijpen en voorbereiden. We blijven alles nauw evalueren en zullen de nodige veranderingen doorvoeren om met vertrouwen vooruit te gaan."

"Als we vooruitkijken, is onze ambitie voor de komende jaren duidelijk: Een stabiele, professionele en gemoderniseerde clubstructuur uitbouwen.

  • Zowel het eerste elftal als de doorstroming vanuit de academie versterken.

  • De ervaring voor supporters verbeteren en de band met de gemeenschap versterken.

  • Verstandig en duurzaam investeren, met focus op langetermijngroei in plaats van snelle oplossingen."

"We willen dat Beerschot een club is die met trots strijdt, talent ontwikkelt, jonge mensen inspireert en zijn fans met waardigheid vertegenwoordigt – op en naast het veld. Niets van dit alles is mogelijk zonder jullie steun. We willen elke supporter, partner en vrijwilliger bedanken voor de warmte die jullie ons hebben getoond en voor het vertrouwen dat jullie blijven geven aan deze club."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA

Meer nieuws

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

14:00
Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

13:30
1
'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

13:00
10
BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
66
Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

12:50
1
'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

12:40
Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

12:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

11:00
Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

11:40
1
Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

11:20
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

11:00
6
Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort" Reactie

Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

10:15
1
Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

10:30
5
Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

10:00
1
Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

09:30
13
Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

09:00
1
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
11
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
2
Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

08:20
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

08:00
7
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
1
In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

07:40
Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

07:22
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
4
Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

06:30
Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen" Analyse

Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

06:00
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
2
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
2
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
5
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
3
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 14
Francs Borains Francs Borains 2-0 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 1-1 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KAA Gent KAA Gent 0-0 Jong Genk Jong Genk
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Seraing Seraing
KV Kortrijk KV Kortrijk 4-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 RWDM Brussels RWDM Brussels

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Bemmer Bemmer over Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees Eldonte Eldonte over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer franchi franchi over Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Sv1978 Sv1978 over 'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League franchi franchi over Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs Impala Impala over Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal franchi franchi over Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari Geert66 Geert66 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Sv1978 Sv1978 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved