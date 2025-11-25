Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton stuntte op Old Trafford, maar de zege werd overschaduwd door een bizarre rode kaart: Gana Gueye mepte zijn eigen ploegmaat. Tot ongeloof van coach David Moyes volgde er een rode kaart.

Everton boekte een verrassende zege op het veld van Manchester United. Op Old Trafford speelden de Toffees bijna een volledige wedstrijd met 10, nadat Gana Gueye van het veld werd gestuurd.

Dit om een heel opmerkelijke reden: hij verkocht zijn ploegmaat een mep. Als zoiets op het veld gebeurt wordt er uiteraard ook een rode kaart gegrepen, alleen vond trainer David Moyes dat niet zo vanzelfsprekend.

"Ik was verrast, ik kon het niet begrijpen. Als er niets was gebeurd, denk ik niet dat er iemand in het stadion verrast was geweest", vertelde hij volgens Sporza.

David Moyes juicht het toe

"Anthony Taylor heeft me verteld dat je volgens de letter van de wet van het veld kan worden gestuurd als je je arm heft. Ik ben ontgoocheld dat hij van het veld is gestuurd. De ref had misschien iets langer kunnen wachten om erover na te denken en om het met hen op te lossen", geeft hij zelfs als puntje van kritiek.

Moyes ging zelfs verder door het toe te juichen dat zijn spelers slaags geraken met elkaar. "Ik vind het eigenlijk wel leuk als mijn spelers met elkaar op de vuist gaan, omdat het toont ze er belang aan hechten en dat ze iets verwachten van de spelers."