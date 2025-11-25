Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe
Foto: © photonews
Word fan van West Ham Utd! 242

Everton stuntte op Old Trafford, maar de zege werd overschaduwd door een bizarre rode kaart: Gana Gueye mepte zijn eigen ploegmaat. Tot ongeloof van coach David Moyes volgde er een rode kaart.

Everton boekte een verrassende zege op het veld van Manchester United. Op Old Trafford speelden de Toffees bijna een volledige wedstrijd met 10, nadat Gana Gueye van het veld werd gestuurd.

Dit om een heel opmerkelijke reden: hij verkocht zijn ploegmaat een mep. Als zoiets op het veld gebeurt wordt er uiteraard ook een rode kaart gegrepen, alleen vond trainer David Moyes dat niet zo vanzelfsprekend.

"Ik was verrast, ik kon het niet begrijpen. Als er niets was gebeurd, denk ik niet dat er iemand in het stadion verrast was geweest", vertelde hij volgens Sporza.

David Moyes juicht het toe

"Anthony Taylor heeft me verteld dat je volgens de letter van de wet van het veld kan worden gestuurd als je je arm heft. Ik ben ontgoocheld dat hij van het veld is gestuurd. De ref had misschien iets langer kunnen wachten om erover na te denken en om het met hen op te lossen", geeft hij zelfs als puntje van kritiek. 

Moyes ging zelfs verder door het toe te juichen dat zijn spelers slaags geraken met elkaar. "Ik vind het eigenlijk wel leuk als mijn spelers met elkaar op de vuist gaan, omdat het toont ze er belang aan hechten en dat ze iets verwachten van de spelers."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
West Ham Utd
David Moyes

Meer nieuws

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

09:00
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
2
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

07:22
Wout Van Aert verrast iedereen met zijn favoriete JPL-club

Wout Van Aert verrast iedereen met zijn favoriete JPL-club

08:00
3
In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

07:40
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
2
Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

06:30
Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen" Analyse

Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

06:00
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
1
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
2
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
3
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
3
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

20:20
1
Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

20:00
2
Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers Reactie

Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers

19:30
Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

19:50
Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

19:40
10
David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

19:20
Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

19:00
Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

18:40
8
Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

18:20
3
Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

18:00
2
Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

17:40
2
Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

16:45
📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

17:20
2
Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

17:00
Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

16:30
5
Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

16:00
6
Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

15:45
Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

15:09
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 12
Burnley Burnley 0-2 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 2-1 Brentford Brentford
Liverpool FC Liverpool FC 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Bournemouth Bournemouth 2-2 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Crystal Palace Crystal Palace
Fulham Fulham 1-0 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 2-1 Manchester City Manchester City
Leeds United Leeds United 1-2 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 4-1 Tottenham Tottenham
Manchester United Manchester United 0-1 Everton Everton

Nieuwste reacties

Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Sporting Lissabon - Club Brugge: - André Coenen André Coenen over Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt Svédél Svédél over Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat FCB vo altijd FCB vo altijd over Wout Van Aert onthult verrassende favoriete JPL-club Geert66 Geert66 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt André Coenen André Coenen over Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League" zambatta zambatta over Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard J K J K over Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan" Geert66 Geert66 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen André Coenen André Coenen over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved