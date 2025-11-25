Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

Thibaut Courtois krijgt opnieuw tegenslag te verwerken. Na een blessure tijdens de interlands moet de Real-doelman nu ook het duel tegen Olympiakos missen door een virale maag-darminfectie.

Thibaut Courtois krijgt de laatste tijd met heel wat pech te maken. De doelman van Real Madrid moest al afhaken voor de Rode Duivels met een kleine blessure die hem de volledige interlandperiode aan de kant hield.

Eens terug in Spanje kon hij wel opnieuw tussen de palen staan. Afgelopen weekend was hij aanvoerder in de wedstrijd tegen Elche, waar Los Blancos met 2-2 gelijkspeelden.

Enkele dagen later, op woensdag, neemt Real het op tegen Olympiakos. Maar opnieuw moet Courtois forfait geven: zijn club deelde via haar officiële kanalen mee dat de doelman ziek is.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025

Geen Thibaut Courtois tegen Olympiakos

"Na het medisch onderzoek dat vandaag bij onze speler Thibaut Courtois werd uitgevoerd door de medische dienst van Real Madrid, is bij hem een virale gastro-intestinale infectie vastgesteld. Hij haakt af voor de trip naar Athene en wordt verder opgevolgd", klinkt het bij Real.

Dat wil dus zeggen dat Courtois met een maag-darminfectie zit, die hem thuis houdt. Zondag volgt een uitwedstrijd tegen Girona. Het blijft afwachten of de Rode Duivel dan weer in actie kan komen.