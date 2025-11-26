🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lois Openda kan eindelijk ademhalen: de Rode Duivel heeft dinsdagavond zijn eerste goal voor Juventus gemaakt tegen Bodo Glimt.

Het moment waar iedereen op zat te wachten is eindelijk aangebroken. Na lange maanden zonder te scoren heeft Lois Openda weer de weg naar doel gevonden bij Juventus. Zijn teller stond sinds het begin van het seizoen vast, en zijn laatste clubdoelpunt dateerde van 11 april 2025 tegen Wolfsburg.

Loïs Openda breekt de ban

Dinsdagavond was het in de Champions League tegen Bodo Glimt dat de Belgische spits zich kon bevrijden. Na een afgeweken poging van Kenan Yildiz volgde Openda goed en rondde hij af met rechts.

De voorbije weken kreeg hij stevige kritiek, zowel bij de Rode Duivels als in de Italiaanse pers. Gebrek aan vertrouwen, twijfels, gebrek aan efficiëntie,... Alles passeerde de revue.

Juventus profiteerde van die gelijkmaker om het overwicht in de wedstrijd te nemen. De ploeg bleef drukken en won uiteindelijk met 2-3.

Met die drie punten in deze felbevochten zege komt de Oude Dame op de 21e plaats terecht in de League Phase met zes punten. Dit weekend neemt de Italiaanse club het op tegen Cagliari. Een nieuwe kans voor Openda om te scoren.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Juventus
Bodø Glimt
Lois Openda

Meer nieuws

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00
Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

07:20
"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

07:00
1
'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

06:30
"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Analyse

"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven?

06:00
1
DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

22:15
12
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

22:30
Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

23:00
"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

22:00
2
Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

22:45
'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

22:30
1
Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

21:40
Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

21:00
2
📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

21:20
Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

20:40
Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon Analyse

Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

20:10
Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

20:40
Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland

Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland

20:20
4
Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

19:00
3
Miljoenentransfer deze winter weg bij Anderlecht zonder 1 minuut voor de hoofdmacht?

Miljoenentransfer deze winter weg bij Anderlecht zonder 1 minuut voor de hoofdmacht?

20:00
Spoedoverleg over DAZN: Pro League-voorzitter Lorin Parys komt met statement

Spoedoverleg over DAZN: Pro League-voorzitter Lorin Parys komt met statement

19:40
12
Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

18:40
1
Opsteker voor KVM: Vanrafelghem viert rentree op knappe wijze

Opsteker voor KVM: Vanrafelghem viert rentree op knappe wijze

19:20
Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

18:20
14
UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

17:30
Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

18:00
3
Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

17:40
1
Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

17:00
1
Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

16:30
1
'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

17:20
Jong Union SG geeft het goede voorbeeld: stuntje tegen Galatasaray

Jong Union SG geeft het goede voorbeeld: stuntje tegen Galatasaray

16:00
Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

15:45
Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

15:30
15
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18:45 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 18:45 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen Kevin DB Kevin DB over Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent Dog3 Dog3 over 🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus ontleder ontleder ontleder ontleder over Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Bork Bork over "Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit André Coenen André Coenen over "Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League Jacques1963. Jacques1963. over Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft Bruno BDB Bruno BDB over Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk Bruno BDB Bruno BDB over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved