🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

Lois Openda kan eindelijk ademhalen: de Rode Duivel heeft dinsdagavond zijn eerste goal voor Juventus gemaakt tegen Bodo Glimt.

Het moment waar iedereen op zat te wachten is eindelijk aangebroken. Na lange maanden zonder te scoren heeft Lois Openda weer de weg naar doel gevonden bij Juventus. Zijn teller stond sinds het begin van het seizoen vast, en zijn laatste clubdoelpunt dateerde van 11 april 2025 tegen Wolfsburg.

Loïs Openda breekt de ban

Dinsdagavond was het in de Champions League tegen Bodo Glimt dat de Belgische spits zich kon bevrijden. Na een afgeweken poging van Kenan Yildiz volgde Openda goed en rondde hij af met rechts.

De voorbije weken kreeg hij stevige kritiek, zowel bij de Rode Duivels als in de Italiaanse pers. Gebrek aan vertrouwen, twijfels, gebrek aan efficiëntie,... Alles passeerde de revue.

Juventus profiteerde van die gelijkmaker om het overwicht in de wedstrijd te nemen. De ploeg bleef drukken en won uiteindelijk met 2-3.

Met die drie punten in deze felbevochten zege komt de Oude Dame op de 21e plaats terecht in de League Phase met zes punten. Dit weekend neemt de Italiaanse club het op tegen Cagliari. Een nieuwe kans voor Openda om te scoren.