Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

Joshua Zirkzee heeft een nieuwe club gevonden. De voormalige aanvaller heeft een akkoord met AS Roma. Al moet Manchester United de zegen nog geven.

Joshua Zirkzee zit al eventjes op een dwaalspoor bij Manchester United. De Nederlander wou afgelopen zomer andere oorden opzoeken, maar de oplossing kwam niet uit de bus.

Al bleef zijn zaakwaarnemer de voorbije weken en maanden niet stil zitten. Meer zelfs: Zirkzee heeft een akkoord met AS Roma om er vanaf januari aan de slag te gaan. Dat weet La Gazzetta dello Sport.

Finaal voorstel

Al is de deal met Manchester United nog niet rond. De Romeinen hebben een finaal voorstel naar Old Trafford gestuurd. Roma verwacht tegen het weekend een antwoord. Er gaan geruchten van een totale transfersom van 35 miljoen euro.

Concreet wil Roma Zirkzee huren met een (verplichte) aankoopoptie. Belangrijke kanttekening: die optie is enkel verplicht indien Roma erin slaagt om zich te kwalificeren voor de Champions League.

Voorwaardelijke (verplichte) aankoopoptie

De Romeinen zijn alvast goed op weg om zich te plaatsen voor Het Kampioenenbal. Roma staat momenteel aan de leiding in de Serie A met een voorsprong van twee punten op AC Milan en drie punten op SSC Napoli. De eerste vier in de eindstand gaan naar de Champions League.