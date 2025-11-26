Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Genk is de enige Belgische ploeg die deze Europese week thuis speelt en kan zich dus rustig voorbereiden. En er is goed nieuws: Zakaria El Ouahdi keert terug in de selectie, al is een basisplaats nog te vroeg.

Union SG won met 0-1 van Galatasaray op dindag, woensdagavond neemt Club Brugge het op tegen Sporting CP in Lissabon terwijl KRC Genk donderdag Basel ontvangt. De Limburgers spelen als enige Belgische club thuis deze Europese week.

De Limburgers kunnen zich daardoor iets rustiger voorbereiden op de wedstrijd. Club Brugge had heel wat moeilijkheden met zijn vlucht, waardoor blauw-zwart pas kort voor middernacht aankwam in Lissabon, de dag voor de match.

El Ouahdi is er weer bij

Bij de Limburgers loopt de voorbereiding vlotter, zij kregen zelfs een enorme opsteker. Het Belang van Limburg schrijf op woensdag namelijk dat Zakaria El Ouahdi weer bij de selectie zit.

Hij zal wel nog niet klaar zijn om te starten, een invalbeurt is eventueel wel mogelijk. Hetzelfde geldt voor Ibrahima Bangoura, al zat hij tegen KV Mechelen ook al op de bank.

Het probleem met El Ouahdi is voornamelijk de duelkracht. Hij liep een zware schouderblessure op begin oktober en mag nog maar enkele dagen duels aangaan op training.