Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Genk is de enige Belgische ploeg die deze Europese week thuis speelt en kan zich dus rustig voorbereiden. En er is goed nieuws: Zakaria El Ouahdi keert terug in de selectie, al is een basisplaats nog te vroeg.

Union SG won met 0-1 van Galatasaray op dindag, woensdagavond neemt Club Brugge het op tegen Sporting CP in Lissabon terwijl KRC Genk donderdag Basel ontvangt. De Limburgers spelen als enige Belgische club thuis deze Europese week.

De Limburgers kunnen zich daardoor iets rustiger voorbereiden op de wedstrijd. Club Brugge had heel wat moeilijkheden met zijn vlucht, waardoor blauw-zwart pas kort voor middernacht aankwam in Lissabon, de dag voor de match.

El Ouahdi is er weer bij

Bij de Limburgers loopt de voorbereiding vlotter, zij kregen zelfs een enorme opsteker. Het Belang van Limburg schrijf op woensdag namelijk dat Zakaria El Ouahdi weer bij de selectie zit.

Hij zal wel nog niet klaar zijn om te starten, een invalbeurt is eventueel wel mogelijk. Hetzelfde geldt voor Ibrahima Bangoura, al zat hij tegen KV Mechelen ook al op de bank.

Het probleem met El Ouahdi is voornamelijk de duelkracht. Hij liep een zware schouderblessure op begin oktober en mag nog maar enkele dagen duels aangaan op training.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - FC Basel live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (27/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
FC Basel
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
3
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
2
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

12:40
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

12:00
3
Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

11:20
1
Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

11:00
Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

10:30
7
Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

10:00
2
Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

09:30
1
Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

09:00
2
Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

08:40
11
Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00
🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

07:40
2
Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

07:20
"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

07:00
4
'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

22:30
2
'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

22:30
"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Analyse

"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven?

06:00
2
DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen

22:15
21
Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

Patrick Goots ziet Antwerp toch toenadering zoeken met Rik De Mil en dat kan op deze manier

23:00
1
Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

Afgelopen seizoen zó dicht bij promotie naar de JPL, nu stapelen de problemen zich op

22:45
"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

"Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League

22:00
4
Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"

21:40
Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

Ongelooflijk! Union gaat in heksenketel van Galatasaray met de drie punten lopen na perfect uitgespeelde goal

20:40
Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft

21:00
2
📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

📷 Hij kiest best eieren voor zijn geld: 'deze clubs willen Rafik Belghali binnenhalen'

21:20
Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

Anderlecht heeft werk met mentaal fragiele speler: toch wou Besnik Hasi hem er absoluut bij

20:40
Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon Analyse

Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

20:10
3
Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

Marc Degryse ziet wijziging competitieformat mogelijk na breuk tussen DAZN en Pro League

19:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 5
Ludogorets Ludogorets 27/11 Celta De Vigo Celta De Vigo
PAOK PAOK 27/11 Brann Brann
FC Porto FC Porto 27/11 Nice Nice
Aston Villa Aston Villa 27/11 Young Boys Bern Young Boys Bern
Feyenoord Feyenoord 27/11 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lille OSC Lille OSC 27/11 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 27/11 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 27/11 FC Midtjylland FC Midtjylland
Fenerbahçe Fenerbahçe 27/11 Ferencváros Ferencváros
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 27/11 FCSB FCSB
Real Betis Real Betis 27/11 Utrecht Utrecht
KRC Genk KRC Genk 27/11 FC Basel FC Basel
Panathinaikos Panathinaikos 27/11 Sturm Graz Sturm Graz
Bologna Bologna 27/11 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 27/11 Lyon Lyon
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 27/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Rangers FC Rangers FC 27/11 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 27/11 Malmö FF Malmö FF

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten FCB vo altijd FCB vo altijd over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Nelvafrel Nelvafrel over Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid Bemmer Bemmer over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' JaKu JaKu over Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen" cartman_96 cartman_96 over Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten" Dirk1897 Dirk1897 over Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller cartman_96 cartman_96 over "Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League Bruno BDB Bruno BDB over Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved