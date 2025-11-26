Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Club Brugge jaagt woensdag op een tweede Champions League-zege, maar de voorbereiding liep volledig in het honderd: door stakingen én een lekke band bereikte de ploeg pas laat Portugal en zag het het stadion pas op wedstrijddag.

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Sporting Clube de Portugal in de Champions League. Blauw-zwart gaat na een zege en een gelijkspel opnieuw op zoek naar een overwinning.

Een gemakkelijke opdracht zal dit zeker niet worden. Sporting won al twee keer in de Champions League en speelde al eens gelijk, waardoor het met zeven punten boven blauw-zwart staat in het klassement.

Lekke band zorgt voor meer vertraging

Punten zijn dus nodig om in de veilige zone te blijven, maar de voorbereiding die de Bruggelingen hadden was al zeker niet optimaal. Normaal gezien zouden ze dinsdag om 15u opstijgen.

Maar vanwege de nationale staking was dat niet meer mogelijk, hun vlucht werd vertraagd naar 20u15. Uiteindelijk konden ze ook toen niet opstijgen.

De reden? Het vliegtuig van Club had een lekke band, meldt Sporza. Zo kwamen de spelers heel laat aan in hun hotel. Pas op de dag van de match zullen ze het veld voor het eerst zien.