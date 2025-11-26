Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon


Club Brugge jaagt woensdag op een tweede Champions League-zege, maar de voorbereiding liep volledig in het honderd: door stakingen én een lekke band bereikte de ploeg pas laat Portugal en zag het het stadion pas op wedstrijddag.

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Sporting Clube de Portugal in de Champions League. Blauw-zwart gaat na een zege en een gelijkspel opnieuw op zoek naar een overwinning.

Een gemakkelijke opdracht zal dit zeker niet worden. Sporting won al twee keer in de Champions League en speelde al eens gelijk, waardoor het met zeven punten boven blauw-zwart staat in het klassement.

Lekke band zorgt voor meer vertraging

Punten zijn dus nodig om in de veilige zone te blijven, maar de voorbereiding die de Bruggelingen hadden was al zeker niet optimaal. Normaal gezien zouden ze dinsdag om 15u opstijgen.

Maar vanwege de nationale staking was dat niet meer mogelijk, hun vlucht werd vertraagd naar 20u15. Uiteindelijk konden ze ook toen niet opstijgen.

Lees ook... Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in LissabonDe reden? Het vliegtuig van Club had een lekke band, meldt Sporza. Zo kwamen de spelers heel laat aan in hun hotel. Pas op de dag van de match zullen ze het veld voor het eerst zien.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Sporting Lissabon - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Sporting Lissabon





Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18:45 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 18:45 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over DAZN trekt stekker uit tv-deal: STVV waarschuwt voor zware gevolgen Kevin DB Kevin DB over Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent Dog3 Dog3 over 🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus ontleder ontleder ontleder ontleder over Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Bork Bork over "Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit André Coenen André Coenen over "Wij kunnen iedereen verslaan": Union Saint-Gilloise toont zijn ambities in de Champions League Jacques1963. Jacques1963. over Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met transfer die Anderlecht voor ogen heeft Bruno BDB Bruno BDB over Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk Bruno BDB Bruno BDB over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Kantine
