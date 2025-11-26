Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken
Loïs Openda heeft eindelijk de weg naar doel teruggevonden. De aanvaller van Juventus scoorde zijn eerste goal sinds april, en bij de nationale ploeg duurt zijn droogte nog veel langer.

De man die de ene goal na de andere maakte bij Racing Lens en tijdens zijn eerste seizoen in de Bundesliga, was de voorbije maanden onherkenbaar geworden: een vormdip die al in april bij RB Leipzig was ingezet en zich voortzette in de Serie A én bij de Rode Duivels.

We weten het: een spits leeft op vertrouwen, en Openda had daar niets meer van over. Hij behoort ook tot het type speler dat veel beter rendeert in bepaalde systemen of wedstrijdschema’s dan in andere, iets wat Rudi Garcia nog benadrukte na enkele moeizame prestaties, onder meer tegen Liechtenstein.

Juventus, een slechte keuze voor Openda?

Was Juventus wel de juiste keuze? Waarschijnlijk niet. Vertrouwen herwin je door doelpunten te maken en door onbetwist de nummer één te zijn. Maar Openda, uitgeleend met een quasi-verplichte aankoopoptie van meer dan 40 miljoen euro, droeg meteen een enorme druk op zijn schouders én kreeg stevige concurrentie (Vlahović, David). Zijn entourage heeft op dit vlak waarschijnlijk niet de beste inschatting gemaakt.

Lees ook... Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpuntenMaar terugkeren was geen optie meer: dat eerste doelpunt móést er komen, en eindelijk is het gevallen. En dan nog in de Champions League. Oké, het was in een “kleine” match, uit bij Bodø/Glimt, en de vrees bestaat dat Loïs in de Serie A gewoon weer op de bank belandt. Maar mentaal maakt zo’n goal een wereld van verschil, zeker omdat hij beslissend was (2-3-zege).

Binnenkort ook een goal bij de Rode Duivels?

Voor zijn vorige clubdoelpunt moeten we terug naar april. En bij de nationale ploeg? Nog langer geleden: 14 oktober 2024, in de Nations League tegen Frankrijk. Een maand eerder gaf Openda twee assists tegen Israël, een van zijn beste wedstrijden ooit in het shirt van de Rode Duivels.

Sindsdien: niets meer, en soms zelfs ronduit slechte prestaties. Met 3 goals in 31 caps scoort Openda minder als Duivel dan sommige centrale verdedigers, en heel wat middenvelders doen beter. Als dit doelpunt bij Juventus niet snel gevolgd wordt door meer, is het niet ondenkbaar dat Rudi Garcia hem op termijn laat vallen bij het selecteren. En dan is het ook gewoon logisch, want waarom neem je een spits mee naar het WK die niet scoort.

Zijn enige "geluk"? De concurrentie staat er ook niet goed voor: Batshuayi zit in een diepe vormcrisis, Stassin speelt in de Ligue 2 en snakt naar een transfer. Romeo Vermant is zijn grootste uitdager voor de rol van back-up van Lukaku. Maar de topschutter aller tijden heeft meer nodig dan een invaller: hij heeft een mogelijke opvolger nodig — en die rol vervulde Loïs Openda de voorbije maanden allerminst.

Voor maart hopen we dan ook op één ding: dat "Tchoupi" met 5 à 10 goals op zak uit Turijn arriveert, dat Rudi Garcia hem gebruikt volgens zijn kwaliteiten en dat hij er een dubbele tegen Mexico of de VS binnen knalt. Het CL-doelpunt dat hij scoorde was net op tijd, veel tijd mag hij nu niet meer verliezen. Hopelijk maakt hij het Garcia moeilijk door een luxeprobleem te vormen.

