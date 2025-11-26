Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

De sportief directeur van Bayern, Max Eberl, sprak onder meer over de buitenlandse interesse in Vincent Kompany. Manchester City wordt genoemd als een van de clubs die de Belgische coach van zeer nabij opvolgen.

Max Eberl blijft rustig over de toekomst van de Belgische trainer bij Bayern, die recent nog verlengde. "We zien Vincent Kompany elke dag aan het werk, en hem van dichtbij bezig zien is nog indrukwekkender dan vanop afstand. Wanneer een trainer succesvol is bij Bayern München, trekt hij automatisch de aandacht van andere financieel zeer krachtige clubs."

"Maar Vinnie voelt dat hier een project aan het groeien is, en hij wil daaraan meebouwen en eraan bijdragen. Bovendien zullen we solidair zijn als het moeilijk gaat. Hij past perfect bij Bayern München", vervolgt hij bij BILD. Veel bang voor een vertrek hebben ze dus niet.

Vincent Kompany in één zin

Daarna werd hem gevraagd de grootste sterkte van Vincent Kompany in één zin te omschrijven. Zijn antwoord. "Zijn heldere voetbalvisie, gecombineerd met het empathisch vermogen dat hij toont tegenover anderen."

Is Vincent Kompany dan misschien de beste transfer uit zijn carrière? "Dat is moeilijk te zeggen na 20 jaar. Hij behoort zeker tot de besten, maar Lucien Favre en Marco Reus waren ook cruciale figuren voor Mönchengladbach. En Michael Olise, die we vorig jaar aantrokken, mag waarschijnlijk ook in dat rijtje."

