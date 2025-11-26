Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Club Brugge reisde dinsdag met heel wat vertraging naar Lissabon voor de clash met Sporting. Pas rond middernacht kwamen ze aan, waardoor de voorbereiding allesbehalve ideaal verliep, al gebruikt de club het reisje om ook intern de banden aan te halen.

Club Brugge vloog met een hoop vertraging op dinsdag naar Lissabon. Daar speelt het woensdagavond de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal, wat een moeilijke uitdaging zal worden.

Met hun vlucht hadden ze een hoop problemen. Eerst werd er geopteerd voor een later vlucht in verband met de nationale staking. In plaats van een reis om 15u, vertrok de club om 20u15.

Althans, dat was de bedoeling. Maar omdat het vliegtuig een platte band had liep de vlucht nog eens een uur vertraging op. Pas om iets voor middernacht kwamen de Bruggelingen aan in Lissabon.

Club Brugge doet knappe geste richting werknemers

Daardoor moesten ze op woensdag het veld nog gaan verkennen, wat een verplicht nummertje is vanuit de UEFA. Verder vlogen nog 110 werknemers op woensdag de ploeg achterna, volgens Het Nieuwsblad.

Lees ook... Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"›Club Brugge zou er een soort van teambuilding van willen maken. Alle werknemers werden daarom uitgenodigd voor een reisje naar de mooie Portugese hoofdstad. Zo is de volledige club op post.