Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge reisde dinsdag met heel wat vertraging naar Lissabon voor de clash met Sporting. Pas rond middernacht kwamen ze aan, waardoor de voorbereiding allesbehalve ideaal verliep, al gebruikt de club het reisje om ook intern de banden aan te halen.

Club Brugge vloog met een hoop vertraging op dinsdag naar Lissabon. Daar speelt het woensdagavond de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal, wat een moeilijke uitdaging zal worden.

Met hun vlucht hadden ze een hoop problemen. Eerst werd er geopteerd voor een later vlucht in verband met de nationale staking. In plaats van een reis om 15u, vertrok de club om 20u15.

Althans, dat was de bedoeling. Maar omdat het vliegtuig een platte band had liep de vlucht nog eens een uur vertraging op. Pas om iets voor middernacht kwamen de Bruggelingen aan in Lissabon.

Club Brugge doet knappe geste richting werknemers

Daardoor moesten ze op woensdag het veld nog gaan verkennen, wat een verplicht nummertje is vanuit de UEFA. Verder vlogen nog 110 werknemers op woensdag de ploeg achterna, volgens Het Nieuwsblad.

Lees ook... Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"Club Brugge zou er een soort van teambuilding van willen maken. Alle werknemers werden daarom uitgenodigd voor een reisje naar de mooie Portugese hoofdstad. Zo is de volledige club op post.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Sporting Lissabon - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Sporting Lissabon

Meer nieuws

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

15:15
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

17:30
"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

17:20
Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

09:30
1
Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

17:00
Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

Philippe Clement doet wenkbrauwen fronsen met opmerkelijke move: "Dat was mijn schuld"

16:30
Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

07:20
KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

15:30
1
Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

Geen ideale voorbereiding: Genk meer dan zestien(!) uur onderweg naar Helsinki

14:50
Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken

14:40
1
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
11
Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

Einde van een tijdperk: ook deze sterkhouder zal afscheid nemen van Manchester City

14:00
Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid

13:30
7
Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

13:15
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten

12:20
Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

Philippe Clement krijgt opnieuw zware domper te verwerken bij Norwich: "Genoeg om aan te werken"

12:40
Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

12:00
4
Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

11:20
2
Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

Man of the match Zorgane glundert na historische CL-zege en verklapt wat er nu anders liep

11:00
Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon Analyse

Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

20:10
3
Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

Franse pers is (grotendeels) onder de indruk van Arthur Vermeeren: dit hebben ze te zeggen in Frankrijk

10:00
2
Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten

10:30
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Sidibe - Forbs

22:30
Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

Na interesse voor Vincent Kompany: Max Eberl zet de puntjes op de i

09:00
2
Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten"

08:40
13
Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

08:20
1
"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

"Waarom zou Anderlecht dat niet mogen, zoals Club Brugge?": analist spreekt klare taal over paarswit

07:00
4
Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

Union-coach Hubert onthult opvallende boodschap die hij had voor Promise David

08:00
🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

🎥 Na maanden vol kritiek: Loïs Openda krijgt eindelijk waar hij zo lang op wachtte bij Juventus

07:40
2
Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

25/11
1
'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

'Na enkele wedstrijden op de bank: speler wil Lotto Park volgende zomer verlaten'

06:30
"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven? Analyse

"We kijken niet meer naar beneden": is het een geslaagde heenronde voor OH Leuven?

06:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18:45 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 18:45 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' Nelvafrel Nelvafrel over Galatasaray voelt zich bestolen nadat Union-speler ontsnapte aan rood: "Hij had van het veld gemoeten" JBond JBond over Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt tisookeenmening tisookeenmening over Krijgen we dit weekend nog voetbal op tv? Dit mag u nu verwachten rinus michels rinus michels over Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller Sedona Sedona over Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend" LordJozef LordJozef over Zal er dit weekend gespeeld worden, en is dat dan met of zonder VAR? Er is duidelijkheid Caesar Cyriel Caesar Cyriel over KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge denkt er heel anders over H.J. H.J. over Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken FCB vo altijd FCB vo altijd over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved