Rode Duivel Loïs Openda breekt de stilte na zijn moeilijke periode zonder doelpunten
Loïs Openda heeft dinsdagavond eindelijk de weg naar doel teruggevonden. De Rode Duivel scoorde zijn eerste treffer in het shirt van Juventus.

Zijn team won uiteindelijk nipt met 2-3 van FK Bodø/Glimt. De Belgische spits maakte in de 48e minuut de gelijkmaker (1-1), waarna Weston McKennie tien minuten later de 1-2 binnenkopte. De Noren kwamen in de 87e minuut opnieuw langszij via een penalty van Sondre Fet. Jonathan David besliste de match vier minuten later met de 2-3.

Voor Loïs Openda betekende zijn doelpunt een echte bevrijding. Hij had nog niet gescoord voor Juventus en had sinds 11 april 2025, tegen Wolfsburg, niet meer raak getroffen in een officiële wedstrijd.

Loïs Openda eindelijk weer aan het kanon

"Ik lach altijd, maar ik ben heel blij met mijn goal. Het belangrijkste blijft de overwinning", vertelde de Rode Duivel na afloop aan Sky Sport. Zo bleef hij er heel nederig onder.

Hij kon tijdens die moeilijke periode rekenen op veel steun. "Het was niet gemakkelijk om door een periode zonder doelpunten te gaan. Ik kreeg steun van mijn familie en van de club."

Lees ook... Hij scoorde net op tijd: Loïs Openda zal Rudi Garcia het (hopelijk) nog heel moeilijk maken"Ik weet dat ik bij een van de grootste clubs ter wereld speel, dus ik weet wat mij te doen staat", besluit de Juventus-spits. De Turijnse club ontvangt zaterdag Cagliari. Dé kans voor Loïs Openda om opnieuw te scoren?

