Tussen alle ellende één groot lichtpunt bij Ajax: Sneijder haalt de loftrompet boven voor Belgisch talent

Ajax beleeft een rampseizoen in de Champions League, maar tussen alle ellende was er tegen Benfica één groot lichtpunt: de jonge Belg Rayane Bounida, die indruk maakte met zijn lef, techniek en maturiteit.

Geen enkele ploeg doet het slechter dan Ajax in de Champions League dit seizoen. De club uit Amsterdam verloor dinsdag opnieuw, dit keer met 0-2 van het Portugese Benfica. Daardoor blijft Ajax achter met 0 punten.

De club staat alleen laatste in de League Phase, met bovendien een doelpuntensaldo van -15, na slechts één gemaakte goal en 16 tegendoelpunten. Slechter kan het dus bijna niet, al was er tegen Benfica wel een groot lichtpunt.

Een avond om niet snel te vergeten voor Rayane Bounida

En dat was het Belgische talent Rayane Bounida. Hij maakte op iedereen in het stadion indruk, en ook op de analisten in de studio. Wesley Sneijder vertelde als analist van Ziggo Sports wat hij ervan vond.

"Bounida speelde lekker onbevangen, kwam met heel veel zelfvertrouwen het veld op en trok die lijn door. Hier en daar moet hij wennen aan het niveau, maar hij speelt zo heerlijk", klonk het volgens Sporza.

"Dit is zo veel klasse, dit zijn honderd procent kansen en het moet van Bounida komen. Hij is de jongste speler op het veld, maar heeft echt zoiets van: geef mij de bal maar, dan doe ik het wel", besluit Sneijder. De Belg zal zijn eerste basisplaats in de Champions League in ieder geval niet snel vergeten.