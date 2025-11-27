Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

Club Brugge heeft een zware nederlaag geleden bij Sporting Lissabon. Met 3-0 ging blauw-zwart onderuit en staan ze na drie speeldagen op vier punten, één minder dan op hetzelfde moment vorig seizoen.

Hans Vanaken erkent het verschil met de clubs die Club vorig seizoen trof. “Ja, ik denk ook dat de tegenstanders van een ander kaliber zijn. De manier waarop we doelpunten slikken… dat is een beetje jammer. Hoe zij ons pijn deden lijkt op hoe wij dat tegen Barcelona hebben gedaan.”

De aanvoerder ziet de kwalificatie voor de barrages nog niet verloren. “Je moet de momenten in de Champions League grijpen. En Sporting is gewoonweg een goede ploeg.”

Vanaken benadrukt dat het team nog steeds mikt op een plek in de top 24. “Ons doel is om bij de top 24 te eindigen. We hebben ook al beseft dat we niet elk jaar in de top 24 zullen eindigen, zoals we vorig jaar deden.”

Perfecte zes op zes

De wedstrijd tegen Sporting werd vooraf gezien als een haalbare kaart voor Club. “Dit was een mogelijkheid om punten te pakken. Dat is niet gelukt. We zullen het op een andere manier moeten doen.”

